入住虹夕諾雅、Dyson帶回家！日系餅乾禮盒新春送好運

春節贈禮，接受度高又討喜的「手工餅乾」是許多人的選擇。東京手工餅乾「詩特莉」（Aunt Stella）今年攜手易遊網，推出500份的限量手工餅乾福袋，有機會抽中「環島之星 虹夕諾雅＋涵碧樓雙人3日遊」等贈禮；而被譽為「福岡第一鬆餅」的「Café del SOL」，則是以西式小點配上東方元素，推出可以客製吉祥話的手工餅乾禮盒，為新春增添好運。

來自日本福岡的Café del SOL，以口感蓬鬆的舒芙蕾鬆餅最具代表性。此次推出的「新年吉祥手工禮盒」，共有6款不同的點心，各自有著不同的寓意。代表「好事花生」的焦糖海鹽花生夾心餅，以香脆奶油餅乾夾入焦糖海鹽花生醬，帶來濃郁又鹹甜交錯的滋味；以曲奇為主體的巧克力餅乾，淋有巧克力醬，呈現雙重巧克力風味，代表著「濃情巧意」。

使外，還有象徵財源滾滾的「南瓜起司酥餅金條」、意謂雙喜臨門的「雪球餅乾」，以及春聯造型的「吉祥話莓果餅乾」，共有年年有餘、步步高升、牛年大吉、美若天仙、紅包拿來、吃飽睡好等6種吉祥話可供選擇，增添贈禮喜氣。即日起至1月20日開放預購，每盒888元。

詩特莉此次限量推出500份的手工餅乾新春福袋，集結了「秋旭」、「花錦」手工餅乾禮盒，內含有玉米片口味、巧克力燕麥口味等人氣手工餅乾，同時還有歐舒丹果漾馬鞭草護膚1組，以及詩特莉酬賓券200元，以及易遊網國旅折扣碼500元，以及抽獎券1張，總價值超過2,500元。