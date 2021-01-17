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新代言人是李現！Zegna XXX秋冬男裝突破年齡性別界線

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Ermenegildo Zegna XXX全新發表2021冬季THE (RE)SET系列，同時也宣布大陸男星李現成為品牌代言人。圖／Ermenegildo Zegna提供
Ermenegildo Zegna XXX全新發表2021冬季THE (RE)SET系列，同時也宣布大陸男星李現成為品牌代言人。圖／Ermenegildo Zegna提供

Ermenegildo Zegna XXX日前全新發表2021冬季THE (RE)SET系列，帶來休閒結合正裝風格的舒適時尚感，同時也宣布大陸男星李現成為品牌代言人。

因為一場新冠肺炎疫情，大家越來越習慣在家工作的生活，個人世界與公共空間的界線已經不再像從前那麼鮮明。Ermenegildo Zegna XXX本季設計就是在探索這個現象，以「(Re)tailoring the modern man重新型塑現代男性」為理念，巧妙結合戶外和居家不同需求風格，取得兩者最大中間值，打造全新的著裝方式與概念。

簡約、舒適成了這系列最大重點，阿爾卑斯星白色、秋葉米黃色、蕨綠色、煙灰色、深黑色和森林泥土色透著祥和的秋冬氣息，多套統一化色系和類似風格的衣著看起來有如制服一樣整齊，但透過不同的細節依然可以彰顯獨特個性。新一代針織面料成為本季主角，配有腰帶的寬鬆外套、羊絨工裝、針織衫等加強了隨興力道，西裝也採用寬鬆版型設計或貼合身形的休閒外模式剪裁，突破刻板印象。年齡、性別的界限也被模糊，女性也可輕鬆駕馭這個系列。

隨著此系列同時發布的品牌代言人李現，近年來因為電視劇《親愛的，熱愛的》闖出名號，他也特別穿上Zegna夏季系列金棕色單粒扣西裝夾克同色系馬甲，配駝色Triple Stitch運動鞋現身觀賞THE (RE)SET系列發布秀。

簡約、舒適是Ermenegildo Zegna XXX 2021冬季THE (RE)SET系列核心概念。圖／Ermenegildo Zegna提供
簡約、舒適是Ermenegildo Zegna XXX 2021冬季THE (RE)SET系列核心概念。圖／Ermenegildo Zegna提供
巧妙結合戶外和居家不同需求風格，取得兩者最大中間值，打造全新的著裝方式與概念。圖／Ermenegildo Zegna提供
巧妙結合戶外和居家不同需求風格，取得兩者最大中間值，打造全新的著裝方式與概念。圖／Ermenegildo Zegna提供
簡約、舒適是Ermenegildo Zegna XXX 2021冬季THE (RE)SET系列核心概念。圖／Ermenegildo Zegna提供
簡約、舒適是Ermenegildo Zegna XXX 2021冬季THE (RE)SET系列核心概念。圖／Ermenegildo Zegna提供
巧妙結合戶外和居家不同需求風格，取得兩者最大中間值，打造全新的著裝方式與概念。圖／Ermenegildo Zegna提供
巧妙結合戶外和居家不同需求風格，取得兩者最大中間值，打造全新的著裝方式與概念。圖／Ermenegildo Zegna提供
Ermenegildo Zegna XXX全新發表2021冬季THE (RE)SET系列，同時也宣布大陸男星李現成為品牌代言人。圖／Ermenegildo Zegna提供
Ermenegildo Zegna XXX全新發表2021冬季THE (RE)SET系列，同時也宣布大陸男星李現成為品牌代言人。圖／Ermenegildo Zegna提供
年齡、性別的界限也被模糊，女性也可輕鬆駕馭這個系列。圖／Ermenegildo Zegna提供
年齡、性別的界限也被模糊，女性也可輕鬆駕馭這個系列。圖／Ermenegildo Zegna提供
年齡、性別的界限也被模糊，女性也可輕鬆駕馭這個系列。圖／Ermenegildo Zegna提供
年齡、性別的界限也被模糊，女性也可輕鬆駕馭這個系列。圖／Ermenegildo Zegna提供
巧妙結合戶外和居家不同需求風格，取得兩者最大中間值，打造全新的著裝方式與概念。圖／Ermenegildo Zegna提供
巧妙結合戶外和居家不同需求風格，取得兩者最大中間值，打造全新的著裝方式與概念。圖／Ermenegildo Zegna提供
年齡、性別的界限也被模糊，女性也可輕鬆駕馭這個系列。圖／Ermenegildo Zegna提供
年齡、性別的界限也被模糊，女性也可輕鬆駕馭這個系列。圖／Ermenegildo Zegna提供
新一代針織面料成為本季主角。圖／Ermenegildo Zegna提供
新一代針織面料成為本季主角。圖／Ermenegildo Zegna提供
Ermenegildo Zegna XXX全新發表2021冬季THE (RE)SET系列，同時也宣布大陸男星李現成為品牌代言人。圖／Ermenegildo Zegna提供
Ermenegildo Zegna XXX全新發表2021冬季THE (RE)SET系列，同時也宣布大陸男星李現成為品牌代言人。圖／Ermenegildo Zegna提供

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