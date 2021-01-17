滿200抽2萬、套餐現省26元！摩斯還有「禮盒85折」優惠

農曆年節即將到來，走春禮盒需求逐漸上升。摩斯漢堡自即日起至2月28日期間，推出台灣米系列禮盒組、歐式經典磅蛋糕禮盒組等選擇，另外還有滿額抽獎活動，有機會獲得2萬元旅遊金、萬元摩斯卡等不同贈禮，還有新品2入享85折、指定餐點現省26元等不同優惠。

「台灣米系列禮盒組」以新品「台灣米夾心餅（鹹蛋黃）」或「台灣米餅（日式照燒）」為主，再搭配歐式經典磅蛋糕／濾泡式咖啡／玄米煎茶／抹茶拿鐵粉。其中台灣米夾心餅、台灣米餅皆使用100%台灣米，採非油炸製成，適合輕鬆享用，每盒270元起。另外還有歐式經典磅蛋糕禮盒組、台東紅藜地瓜穀物棒禮盒組等多款組，搭配價享50元折扣優惠。

除此之外，針對新上市商品，摩斯也推出任選兩件85折的嚐鮮優惠，包含摩斯綜合堅果、台灣米夾心餅（鹹蛋黃）、台灣米餅（日式照燒）、紅鑽藜麥可可6入禮盒、台東紅藜地瓜穀物棒、池上糙米杏仁餅等選擇；日本直送的長崎蜂蜜蛋糕（原味／紅茶），原價700元，優惠價550元，並加贈玄米煎茶5包。

即日起至2月28日期間，加入摩斯會員，並消費滿200元，登錄即可參加抽獎，將贈出旅遊金2萬元、摩斯卡1萬元、摩斯金點88點等贈禮。另外為慶祝30週年，1月18日至1月24日期間，每日早上10:30過後，摩斯吉士漢堡（原味／辣味）搭配冰紅茶，原價115元，限時優惠價89元。