遠百信義A13牛年福袋 每袋送2100元再抽16.8萬

春節將至，無論添購保暖新衣、準備年菜、春節送禮、除舊佈新等，是民眾近期購物項目清單，看好消費者採買需求，遠百信義A13推出「歲末酬賓」1月21日至2月9日推出最高16%回饋，百貨服飾累計滿5,000送350，保健器材單筆滿5,000送500，大家電單筆滿萬送千。遠百獨家加碼，使用Happy GO Pay全館單筆滿5,000送200，還可再搭配指定銀行全館單筆分期刷滿萬送400、數位3C單筆分期刷滿萬送500。

今年冬天寒流一波波報到，尤其台北又濕又冷，針對暖冬家電需求，遠百信義A13推出家電最低2.6折起，iRobot Roomba i3+掃地機器人原價49,999元，特價32,880元，再加贈手持式蒸氣掛燙機；Panasonic 13公升清淨型除濕機原價22,900元，特價17,390元；In House精梳棉床罩搭羊毛被加枕十件組原價30,000元，特價7,980元；另有asobu媽咪鍋系列5折優惠。

針對尾牙聚餐，遠百信義A13「Hooters」四人派對分享餐原價3,282元，優惠價2,690元；「涮乃葉+壽司」1月21日至2月5日尾牙聚餐滿額贈，滿1,000元送100元尾牙百元優惠券；「steak bistro和洋」1月21日至1月31日推出歲末四人大餐原價4,710元以上，優惠價3,980元；「春水堂人文茶館」推出感恩回饋套餐，原價875元、優惠價799元。

對福袋有興趣的民眾，遠百信義A13「福牛鴻運好運袋」於1月28日至2月13日開賣，下載遠百APP、使用2,000元現金至至9樓客服中心購買結帳，即可購買福袋，每份內含2,100元商品券、電子抽獎券一張，有機會抽中最高16萬8,000元遠百商品券、OSIM 4手天王按摩椅等，共超過101份獎項，購買民眾可在2/14下午3點後透過遠百APP確認是否中獎。

另外，京站也推出了許多獨家品牌年菜，像是「真珠」山珍海味團圓宴，菜色包含鮑魚醉蝦饌雙鮮、鮮美沙公米糕、祥獅團圓封肉、千貝極品佛跳牆、菜脯清蒸海石斑、鴻運雙味雞，原價6,480元、特價5,980元；京站爵士廣場的「柚子花花」五福臨門組合，內含極品佛跳牆、金棗豬肋排、福氣圓踹封、櫻花蝦米糕、鮮魚米粉鍋，原價4,100元、特價3.600元；金色三麥則推出功夫鍋湯底系列包含酸白菜富貴鍋、紅面關公煮麻辣鍋、蝦皇暹羅浴鍋，199元起。