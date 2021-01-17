李敏鎬帥氣搶先穿 FENDI秋冬男裝用彩色線條帶出童趣感

在全球新冠肺炎疫情又再度升溫的狀況下，FENDI於台灣時間昨日晚間線上直播發表秋冬2021-2022男裝系列，在秀前就邀請了眾多名人品牌好友穿上最新設計為此系列做足宣傳，包括英國演員尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）、日本男星窪塚洋介、韓國男星李敏鎬和此系列的客座藝術家Noel Fielding等等，讓外界得以提前一窺這次的設計風格。

過去就數度和多位藝術家合作的FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi，本季找來了集喜劇演員、藝術家、音樂家等多身分於一身的Noel Fielding共同創作，他的作品線條充滿幻想特色，跳脫寫實規範，利用豐富色彩描繪出各種有趣生動的物體型貌。這次他以倫敦地下鐵常見的塗鴉藝術，設計了多款充滿迷幻色彩的藝術作品，更把FENDI Logo圖案抽象化，強調出本季宇宙精神。

秀場也特別呼應這樣的設計特色，以彩色霓虹燈框門廊布置出像是迷宮的空間，天花板播放著充斥未來主義的音樂影片，充滿奇幻感。直播的鏡頭也提供了分割畫面，讓觀眾可以看清楚配件細節。Noel Fielding的設計出現在毛衣背心、毛絨大衣、粒面小牛皮Peekaboo等包款上，展現天真童趣的氣息。一系列用上祖母綠、硃砂紅、橙色、紫紅色、鈷藍色等耀眼如寶石配色的外套，以蓬鬆輪廓帶出摩登未來感，混搭西裝褲的穿法也很搶眼。