快訊

高雄英迪格酒店傳「遭法拍29億」！業者：房客不受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李敏鎬帥氣搶先穿 FENDI秋冬男裝用彩色線條帶出童趣感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
韓國男星李敏鎬搶先穿上FENDI秋冬男裝。圖／FENDI提供
韓國男星李敏鎬搶先穿上FENDI秋冬男裝。圖／FENDI提供

在全球新冠肺炎疫情又再度升溫的狀況下，FENDI於台灣時間昨日晚間線上直播發表秋冬2021-2022男裝系列，在秀前就邀請了眾多名人品牌好友穿上最新設計為此系列做足宣傳，包括英國演員尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）、日本男星窪塚洋介、韓國男星李敏鎬和此系列的客座藝術家Noel Fielding等等，讓外界得以提前一窺這次的設計風格。

過去就數度和多位藝術家合作的FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi，本季找來了集喜劇演員、藝術家、音樂家等多身分於一身的Noel Fielding共同創作，他的作品線條充滿幻想特色，跳脫寫實規範，利用豐富色彩描繪出各種有趣生動的物體型貌。這次他以倫敦地下鐵常見的塗鴉藝術，設計了多款充滿迷幻色彩的藝術作品，更把FENDI Logo圖案抽象化，強調出本季宇宙精神。

秀場也特別呼應這樣的設計特色，以彩色霓虹燈框門廊布置出像是迷宮的空間，天花板播放著充斥未來主義的音樂影片，充滿奇幻感。直播的鏡頭也提供了分割畫面，讓觀眾可以看清楚配件細節。Noel Fielding的設計出現在毛衣背心、毛絨大衣、粒面小牛皮Peekaboo等包款上，展現天真童趣的氣息。一系列用上祖母綠、硃砂紅、橙色、紫紅色、鈷藍色等耀眼如寶石配色的外套，以蓬鬆輪廓帶出摩登未來感，混搭西裝褲的穿法也很搶眼。

看似低調的大地色系服裝，也運用大領片、描邊等設計細節點綴出個性。FF主題圖案毛絨拖鞋、懶人穆勒鞋，則延續了本季系列可於融合室內外穿著的風格，另外也有加入了拉鍊絎縫「鞋罩」及踝靴、FENDI Force Light FF厚底戰鬥靴等。

配色如寶石的外套以蓬鬆輪廓帶出摩登未來感。圖／FENDI提供
配色如寶石的外套以蓬鬆輪廓帶出摩登未來感。圖／FENDI提供
配色如寶石的外套以蓬鬆輪廓帶出摩登未來感，混搭西裝褲的穿法也很搶眼。圖／FENDI提供
配色如寶石的外套以蓬鬆輪廓帶出摩登未來感，混搭西裝褲的穿法也很搶眼。圖／FENDI提供
Noel Fielding的設計出現在毛衣背心、毛絨大衣、粒面小牛皮Peekaboo等包款上，展現天真童趣的氣息。圖／FENDI提供
Noel Fielding的設計出現在毛衣背心、毛絨大衣、粒面小牛皮Peekaboo等包款上，展現天真童趣的氣息。圖／FENDI提供
看似低調的大地色系服裝，也運用大領片、描邊等設計細節點綴出個性。圖／FENDI提供
看似低調的大地色系服裝，也運用大領片、描邊等設計細節點綴出個性。圖／FENDI提供
看似低調的大地色系服裝，也運用大領片、描邊等設計細節點綴出個性。圖／FENDI提供
看似低調的大地色系服裝，也運用大領片、描邊等設計細節點綴出個性。圖／FENDI提供
英國演員尼可拉斯霍特搶先穿上FENDI秋冬男裝。圖／FENDI提供
英國演員尼可拉斯霍特搶先穿上FENDI秋冬男裝。圖／FENDI提供
客座藝術家Noel Fielding。圖／FENDI提供
客座藝術家Noel Fielding。圖／FENDI提供
配色如寶石的外套以蓬鬆輪廓帶出摩登未來感。圖／FENDI提供
配色如寶石的外套以蓬鬆輪廓帶出摩登未來感。圖／FENDI提供
Noel Fielding的設計出現在毛衣背心、毛絨大衣、粒面小牛皮Peekaboo等包款上，展現天真童趣的氣息。圖／FENDI提供
Noel Fielding的設計出現在毛衣背心、毛絨大衣、粒面小牛皮Peekaboo等包款上，展現天真童趣的氣息。圖／FENDI提供
日本男星窪塚洋介搶先穿上FENDI秋冬男裝。圖／FENDI提供
日本男星窪塚洋介搶先穿上FENDI秋冬男裝。圖／FENDI提供
秀場以彩色霓虹燈框門廊布置出像是迷宮的空間，天花板播放著充斥未來主義的音樂影片，充滿奇幻感。圖／FENDI提供
秀場以彩色霓虹燈框門廊布置出像是迷宮的空間，天花板播放著充斥未來主義的音樂影片，充滿奇幻感。圖／FENDI提供
FENDI於台灣時間昨日晚間線上直播發表秋冬2021-2022男裝系列，在秀前就邀請了眾多名人品牌好友穿上最新設計為此系列做足宣傳。圖／FENDI提供
FENDI於台灣時間昨日晚間線上直播發表秋冬2021-2022男裝系列，在秀前就邀請了眾多名人品牌好友穿上最新設計為此系列做足宣傳。圖／FENDI提供
秀場以彩色霓虹燈框門廊布置出像是迷宮的空間，天花板播放著充斥未來主義的音樂影片，充滿奇幻感。圖／FENDI提供
秀場以彩色霓虹燈框門廊布置出像是迷宮的空間，天花板播放著充斥未來主義的音樂影片，充滿奇幻感。圖／FENDI提供

FENDI 藝術家

延伸閱讀

藝博會「藝術台北」女力崛起 AV女優、仙女藝術家參展

迪麗熱巴「辣麼冷」嬌俏雙馬尾感動粉絲 趙薇同賀FENDI新春系列上市

FENDI春夏形象突破空靈新高度 真的是像霧像雨又像風

金唱片獎話題多！IU連換4套服裝、華沙再穿高衩美翻全場、李敏鎬出場登熱搜…

相關新聞

把「牛」字藏在裡面 Balenciaga推新春限定膠囊系列

許多因應農曆新年而誕生的時尚設計通常都會主打紅色調，傳遞濃厚的喜氣與熱鬧感。但Balenciaga今年推出的牛年新春膠囊...

李敏鎬帥氣搶先穿 FENDI秋冬男裝用彩色線條帶出童趣感

在全球新冠肺炎疫情又再度升溫的狀況下，FENDI於台灣時間昨日晚間線上直播發表秋冬2021-2022男裝系列，在秀前就邀...

不想再當拚命三郎！奔四的吳慷仁只看Kimoji做事：這樣很好

為戲在胖瘦間走了幾輪，吳慷仁早已奠定實力派演員的頭銜。這個過去老是用生命來演戲的男人，突然在奔向40的路上有了覺悟！

遠百信義A13牛年福袋 每袋送2100元再抽16.8萬

春節將至，無論添購保暖新衣、準備年菜、春節送禮、除舊佈新等，是民眾近期購物項目清單，看好消費者採買需求，遠百信義A13推...

新代言人是李現！Zegna XXX秋冬男裝突破年齡性別界線

Ermenegildo Zegna XXX日前全新發表2021冬季THE (RE)SET系列，帶來休閒結合正裝風格的舒適...

滿200抽2萬、套餐現省26元！摩斯還有「禮盒85折」優惠

農曆年節即將到來，走春禮盒需求逐漸上升。摩斯漢堡自即日起至2月28日期間，推出台灣米系列禮盒組、歐式經典磅蛋糕禮盒組等選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。