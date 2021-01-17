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tokuyo mini玩美椅新年新色 時尚貓抓皮款限時省1.4萬
疫情讓民眾待在家的時間變長，身心也因為擔憂防疫而變得緊繃，因此讓2020年按摩器、按摩椅市場變得更活絡。tokuyo觀察到台灣家庭以25～55坪空間最為普遍，順應潮流推出適合現代小家庭的「mini 玩美椅系列」小沙發按摩椅，搶在新年一開春，除了宣布全新代言人楊丞琳之外，更推出4色新品，讓人宅在家輕鬆舒壓過好年。
mini玩美椅pro（TC-296），與前代相比長寬高都加大，按摩範圍更寬廣，卻仍擁有與個人小沙發差不多的精巧體積，並把全身按摩機構融入小沙發機身，採用擬真人按摩手法，肩頸腰臀3D機芯深度按摩、腰腿共4處大面積溫熱按摩、臀側氣壓按摩、小腿氣壓螺旋揉捏；並具有離牆零距離的零重力模式，讓各種體型坐在上面都能感到舒服。
而今年推出4色新品，除了果茶紅、深炭咖色外，另外還有採用「類貓抓皮」高科技皮革的灰色、米色2色，具有耐磨、耐水解等特性，讓按摩椅變得更時尚。為了迎接農曆新年的到來，即日起至2月底，mini玩美椅pro新品原價53,800元，特價39,800元，現省14,000元，tokuyo更針對按摩椅皮革提供5年保固。
同時，tokuyo看好台灣今年按摩器的成長潛力，宣布在台灣引進tokuyo在日本的精品品牌「HEALTHPIT」，率先於台北BR4、高雄夢時代門市設櫃體驗，首款主推Sofand精品按摩沙發（HC-300），內建更細膩多功能的按摩舒壓程式，並推出「30天免費體驗」服務，滿意才付費下單，不滿意則會派人前往取回，而不需負擔任何費用。
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