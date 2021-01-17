獨獻台灣！ 大摩20年限量新春禮盒尊爵版亮相

尚格酒業獨家代理的大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌，2021年春節推出多款禮盒，包括大摩20年台灣限量新春禮盒尊爵版、大摩12年與15年春節限量禮盒；其中大摩20年台灣限量新春禮盒尊爵版，是獨獻台灣的版本。

大摩20年台灣限量新春禮盒尊爵版，將大摩20年裝盛於手工打造的黑色木盒之中，木盒上烙印著閃耀的「Taiwan Exclusive」，以傳達對於台灣市場的重視。大摩首席釀酒師理查．派特森（Richard Paterson）特選來自葡萄牙多羅河谷的珍貴波特桶熟成，詮釋此款超越20年等待、跨越文化風土的珍稀酒款。

原酒先在美國白橡木初次波本桶中熟成，浸潤出大摩酒廠卓越味覺元素後，再將原酒分別轉移到新鮮初次波本桶，以及葡萄牙波特桶，經過時光緩慢作用後，再將兩邊的原酒一同置入到初次波本桶，等待直到最完美的裝瓶時刻。

大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌，口感豐富、細緻滑順，風味極具全面性，可以說是大摩酒款基本風格的縮影。起初先於美國白橡木桶內熟成，接下來再把原酒分別放置在3種不同的雪莉桶內熟成，分別是30年歷史的Matusalem Oloroso 頂級雪莉桶，以及Amoroso、Apostoles兩款珍貴雪莉桶中熟成。三種雪莉桶風格的融合與修飾，成就大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌最完美境界與個性。禮盒附贈水晶威杯，引進Ridel酒杯之王品牌旗下的德國品牌Nachtmann玻璃杯禮盒組。

大摩12年單一麥芽蘇格蘭威士忌以錯綜複雜的氣味和香氣，常被視為超越它本身的原有年份，展現超越酒齡的層次。起初原酒於美國白橡木波本桶中熟成，透過橡木桶醞釀細緻溫柔的香草與蜂蜜氣息。而後首席釀酒師將部分原酒換桶至來自西班牙Gonzales Byass酒莊極致珍稀的30年Matusalem Oloroso頂級雪莉桶中熟成，創造飽滿果乾與巧克力氣息，成就大摩最經典的風格調性。

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