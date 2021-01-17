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把「牛」字藏在裡面 Balenciaga推新春限定膠囊系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Balenciaga推出的牛年新春膠囊系列，聚焦在中文字的「牛」以及牛的卡通形象，用色上依然保留品牌一貫的個性街頭風，增添實用度。圖／Balenciaga提供
Balenciaga推出的牛年新春膠囊系列，聚焦在中文字的「牛」以及牛的卡通形象，用色上依然保留品牌一貫的個性街頭風，增添實用度。圖／Balenciaga提供

許多因應農曆新年而誕生的時尚設計通常都會主打紅色調，傳遞濃厚的喜氣與熱鬧感。但Balenciaga今年推出的牛年新春膠囊系列，反其道而行，聚焦在中文字的「牛」以及牛的卡通形象，打造出包括服裝、包款、鞋款、飾品等豐富的限定品項，用色上依然保留品牌一貫的個性街頭風，增添實用度。

Balenciaga牛年新春膠囊系列服裝方面推出男女成衣像是雨衣外套、T恤、睡衣式套裝，圓領針織衫、牛仔夾克及經典版型連帽衛衣、正反兩穿洋裝等等，有的是以螢光綠、海軍藍色調搭配卡通化的牛圖樣，有的則是以繁複的Balenciaga Logo搭配中文「牛」字的通體黑白印花點綴，藏著細看讀出訊息的驚喜，這個手法也運用在Hourglass沙漏包、手機包、零錢包等上。

可愛的牛造型耳環同樣立體有趣，鑰匙扣的正反面印上卡通牛圖案，呈現在手工縫製的疊層皮革之上，也可以當成包包的裝飾品。全系列於台北微風信義、 台北微風廣場、台中新光三越與高雄漢神百貨Balenciaga櫃點限時發售。此外，天王周杰倫搶先穿上的全新金屬銀Track運動鞋也同步發售中。

以繁複的Balenciaga Logo搭配中文「牛」字的通體黑白印花，藏著細看讀出訊息的驚喜。圖／Balenciaga提供
以繁複的Balenciaga Logo搭配中文「牛」字的通體黑白印花，藏著細看讀出訊息的驚喜。圖／Balenciaga提供
Balenciaga牛年新春膠囊系列服裝方面推出男女成衣像是雨衣外套、T恤、睡衣式套裝，圓領針織衫、牛仔夾克及經典版型連帽衛衣、正反兩穿洋裝等等。圖／Balenciaga提供
Balenciaga牛年新春膠囊系列服裝方面推出男女成衣像是雨衣外套、T恤、睡衣式套裝，圓領針織衫、牛仔夾克及經典版型連帽衛衣、正反兩穿洋裝等等。圖／Balenciaga提供
Balenciaga牛年新春膠囊系列服裝方面推出男女成衣像是雨衣外套、T恤、睡衣式套裝，圓領針織衫、牛仔夾克及經典版型連帽衛衣、正反兩穿洋裝等等。圖／Balenciaga提供
Balenciaga牛年新春膠囊系列服裝方面推出男女成衣像是雨衣外套、T恤、睡衣式套裝，圓領針織衫、牛仔夾克及經典版型連帽衛衣、正反兩穿洋裝等等。圖／Balenciaga提供
周杰倫搶先穿上的全新金屬銀Track運動鞋也同步發售中。圖／Balenciaga提供
周杰倫搶先穿上的全新金屬銀Track運動鞋也同步發售中。圖／Balenciaga提供
還有中文牛字的造型耳環。圖／Balenciaga提供
還有中文牛字的造型耳環。圖／Balenciaga提供
以繁複的Balenciaga Logo搭配中文「牛」字的通體黑白印花，藏著細看讀出訊息的驚喜。圖／Balenciaga提供
以繁複的Balenciaga Logo搭配中文「牛」字的通體黑白印花，藏著細看讀出訊息的驚喜。圖／Balenciaga提供
鑰匙扣的正反面印上卡通牛圖案，呈現在手工縫製的疊層皮革之上。圖／Balenciaga提供
鑰匙扣的正反面印上卡通牛圖案，呈現在手工縫製的疊層皮革之上。圖／Balenciaga提供
Balenciaga牛年新春膠囊系列服裝方面推出男女成衣像是雨衣外套、T恤、睡衣式套裝，圓領針織衫、牛仔夾克及經典版型連帽衛衣、正反兩穿洋裝等等。圖／Balenciaga提供
Balenciaga牛年新春膠囊系列服裝方面推出男女成衣像是雨衣外套、T恤、睡衣式套裝，圓領針織衫、牛仔夾克及經典版型連帽衛衣、正反兩穿洋裝等等。圖／Balenciaga提供
以繁複的Balenciaga Logo搭配中文「牛」字的通體黑白印花，藏著細看讀出訊息的驚喜。圖／Balenciaga提供
以繁複的Balenciaga Logo搭配中文「牛」字的通體黑白印花，藏著細看讀出訊息的驚喜。圖／Balenciaga提供
可愛的牛造型耳環同樣立體有趣。圖／Balenciaga提供
可愛的牛造型耳環同樣立體有趣。圖／Balenciaga提供
Balenciaga牛年新春膠囊系列服裝方面推出男女成衣像是雨衣外套、T恤、睡衣式套裝，圓領針織衫、牛仔夾克及經典版型連帽衛衣、正反兩穿洋裝等等。圖／Balenciaga提供
Balenciaga牛年新春膠囊系列服裝方面推出男女成衣像是雨衣外套、T恤、睡衣式套裝，圓領針織衫、牛仔夾克及經典版型連帽衛衣、正反兩穿洋裝等等。圖／Balenciaga提供
周杰倫在IG上秀出全新金屬銀Track運動鞋。圖／摘自IG
周杰倫在IG上秀出全新金屬銀Track運動鞋。圖／摘自IG
Balenciaga牛年新春膠囊系列服裝方面推出男女成衣像是雨衣外套、T恤、睡衣式套裝，圓領針織衫、牛仔夾克及經典版型連帽衛衣、正反兩穿洋裝等等。圖／Balenciaga提供
Balenciaga牛年新春膠囊系列服裝方面推出男女成衣像是雨衣外套、T恤、睡衣式套裝，圓領針織衫、牛仔夾克及經典版型連帽衛衣、正反兩穿洋裝等等。圖／Balenciaga提供
Balenciaga牛年新春膠囊系列服裝方面推出男女成衣像是雨衣外套、T恤、睡衣式套裝，圓領針織衫、牛仔夾克及經典版型連帽衛衣、正反兩穿洋裝等等。圖／Balenciaga提供
Balenciaga牛年新春膠囊系列服裝方面推出男女成衣像是雨衣外套、T恤、睡衣式套裝，圓領針織衫、牛仔夾克及經典版型連帽衛衣、正反兩穿洋裝等等。圖／Balenciaga提供

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