微型尾牙正夯 百貨餐飲4人起就可開桌優惠一樣不少

配合政府防疫，今年許多企業取消舉辦大型尾牙，改以部門小型尾牙形式，百貨業者看好這波微型尾牙趨勢，館內餐廳紛紛推出滿足小桌數用餐與尾牙需求。Global Mall環球購物中心推出「微尾牙饗宴」，全台七店共集結超過30家主題餐廳推出優惠7折起；微風館內主題餐廳推出「小尾牙專案」Ｍ不侷限過去多以桌菜形式舉辦尾牙，可依照各單位預算、餐點種類進行餐敘，逾50家餐廳提供優惠。

環球購物中心推出「微尾牙饗宴」，無論是4人到10人都能滿足各式選擇。天冷吃鍋最受歡迎，新北中和「八海食潮」1月31日前推平日10人訂位送該桌波士頓龍蝦一份，還可享海鮮、肉品、炸物、甜點吃到飽；林口A9「22:02火鍋。樂活」主打吃到飽，每人488元起，1月27日前可享龍蝦加價購原價888元，單隻優惠價488元。

疫情難以出國，異國料理的聚餐訂席數也明顯增長。板橋車站「乾杯燒肉居酒屋-乾杯列車」推10人優惠套餐，從各式肉類到海鮮及飲品超過10道菜，原價8,320元，1月31日前優惠價7,244元，提前三天訂位加贈和牛牛五花兩份。南港車站的「SAIKABO」也推4人、6人及10人優惠，原價2,336元起，1月28日前平日優惠價1,999元起，且能享韓式家常菜自助餐吃到飽。若是小部門聚餐，南港車站「好饈鉄板燒」推4人海陸聚餐組原價2,600元，1月28日前優惠價1,888元，更推出期間限定吃到飽每人1,000元即可享黑胡椒牛肉片、豬肉片或塔香羊肉片吃到飽，同時還可享海鮮拼盤一份。

微風南山超過10家餐廳皆推出專屬方案，「時時香」即日起至3月1日，推出每桌10位桌席提供17道料理+飲品+甜點，限時價7,600元+10%；「新葡苑46」2月26日前預訂兩桌尾牙春酒桌宴專案，桌席優惠價22,800元+10%；「犇極上」2月15日前訂位10人以上，享88折優惠加贈紅酒一瓶。

微風信義「飯BAR STATION」推出每桌10位7,988元+10%起，平均每人不到800元，且今年首次開放外帶，滿足不同需求。微風廣場「香茅廚」及「真心台菜」只要5人即可開桌，5人小尾牙套餐原價4,999元+10%，優惠價3,999元+10%。微風南京「橫濱牛排」聚餐滿1,000送100優惠券、滿2,000送200、滿3,000送300，以此類推。在限定期間內於微風各館指定餐廳單筆消費金額達各館指定門檻，可至各館贈品處兌換限量新春口罩一盒30入。