喝的月餅、米漿凍飲！五桐號一次推出「8款新飲料」

主打手作凍飲的「五桐號」，近期全新推出3大系列、合計8款的飲品，包括有米漿凍奶茶、米漿凍拿鐵，還有「喝的月餅」，以及草莓三重奏等等不同選擇，滿足手搖飲控求新求變的心。

主打凍類飲品的五桐號，目前在全台共有11間門市，又以「杏仁凍」為明星商品。此次五桐號特別將具有台灣特色的「米漿」做成凍飲，將整顆烤焙過的花生研磨成漿，再以手工製作成凍，並且搭配不同飲品，設計出「米漿凍奶茶」、「米漿凍拿鐵」等兩款新品，每杯都能吸到帶著濃郁花生香的米漿凍，中杯55元起、大杯65元起。

另外同樣發揮「可以喝的月餅」的設計概念，五桐號此次運用了鹹蛋黃、鹹甜奶霜，推出「流心奶皇珍珠奶茶」、「流心奶皇珍珠拿鐵」，藉由蛋黃鹹香與白珍珠、飲品的之間的堆疊，創造出多層次的口感與滋味變化，每杯65～75元。