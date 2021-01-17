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喝的月餅、米漿凍飲！五桐號一次推出「8款新飲料」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
五桐號以「可以喝的月餅」為主軸，推出流心奶皇珍珠奶茶、流心奶皇珍珠拿鐵。圖／五桐號提供
五桐號以「可以喝的月餅」為主軸，推出流心奶皇珍珠奶茶、流心奶皇珍珠拿鐵。圖／五桐號提供

主打手作凍飲的「五桐號」，近期全新推出3大系列、合計8款的飲品，包括有米漿凍奶茶、米漿凍拿鐵，還有「喝的月餅」，以及草莓三重奏等等不同選擇，滿足手搖飲控求新求變的心。

主打凍類飲品的五桐號，目前在全台共有11間門市，又以「杏仁凍」為明星商品。此次五桐號特別將具有台灣特色的「米漿」做成凍飲，將整顆烤焙過的花生研磨成漿，再以手工製作成凍，並且搭配不同飲品，設計出「米漿凍奶茶」、「米漿凍拿鐵」等兩款新品，每杯都能吸到帶著濃郁花生香的米漿凍，中杯55元起、大杯65元起。

另外同樣發揮「可以喝的月餅」的設計概念，五桐號此次運用了鹹蛋黃、鹹甜奶霜，推出「流心奶皇珍珠奶茶」、「流心奶皇珍珠拿鐵」，藉由蛋黃鹹香與白珍珠、飲品的之間的堆疊，創造出多層次的口感與滋味變化，每杯65～75元。

繼去年夏天推出的季節芒果雲朵奶霜之後，五桐號此次再度推出每日限量的奶霜水果系列飲品。「雪絨草莓奶霜」是將新鮮草莓加入煉乳後製作成冰沙，搭配綠茶凍、草莓果粒，營造出酸甜果感與茶香，每杯95元。「草莓三重奏」則是將綠茶配上新鮮草莓、綠茶凍，帶來三重口感，每杯60元起。「雪絨葡萄奶霜」將葡萄、鮮奶奶霜、綠茶凍相互結合，締造出夢幻的紫紅色系，兼具視覺與味覺，每杯95元。另外還有「鮮榨柳橙凍飲」同步登場，每杯55元起。

雪絨葡萄奶霜，每杯95元。圖／五桐號提供
雪絨葡萄奶霜，每杯95元。圖／五桐號提供
米漿凍奶茶，中杯55元，大杯65元。圖／五桐號提供
米漿凍奶茶，中杯55元，大杯65元。圖／五桐號提供

珍珠奶茶 月餅

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