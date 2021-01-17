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免出國就可看！新光三越把西班牙最「牛」藝術帶來台灣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
皇‧雷普耶斯作品「Carnaval嘉年華」於台北信義新天地A8、台中中港店展出。圖／新光三越提供
皇‧雷普耶斯作品「Carnaval嘉年華」於台北信義新天地A8、台中中港店展出。圖／新光三越提供

說到新年，台灣民眾向來習慣過著兩個新年，一個是西元新年「元旦」與農曆新年「春節」，2021新光三越春節空間藝術展，也首度邀請到兩位國際藝術家，透過作品以東、西方藝術呼應金「牛」年。西班牙被譽為現代畢卡索的當代重要藝術大師皇‧雷普耶斯（Juan Garcia Ripolles）特別從西班牙將最著名的「鬥牛」經典雕塑作品抵台展出；台灣當代藝術家洪易，則以勤奮踏實的「台灣水牛」為主題，打造牛年雕塑藝術展，免出國、免門票就能欣賞到大師創作。

今年新光三越春節空間藝術展，首次以東、西方跨國藝術聯展呈現，皇．雷普耶斯是西班牙家喻戶曉的當代藝術大師。由於熱愛大自然，他的作品充滿豐富的想像力、童真繽紛的色彩與快樂的氛圍。皇．雷普耶斯將其最著名的鬥牛立體雕塑帶來台灣，讓台灣民眾近距離欣賞大師創作，展出的經典雕塑與作品，包括價值超過210萬、使用義大利琉璃之島MURANO水晶玻璃雕塑而成的「水晶牛」；選用礦石、金屬等2種以上異材質創作而成的「藍色鋼琴家」、「水果女孩」、「金牛」，將紙漿層層堆疊創作出浮雕立體感的「戀人」、「女人與搖椅」等版畫。

而皇・雷普耶斯也帶給台灣民眾一段訊息祝福「我誕生在一個很『牛』的國家，『牛』也是我創作的靈感來源。我非常喜愛台灣，2021年正好是牛年，我很開心新光三越給我這個機會展出我的作品，讓台灣的觀眾可以接近我和欣賞我的作品。牛年代表著希望、神勇無比，猶如人生只有往前奮鬥，永不放棄。」

另一方面，台灣當代藝術家洪易的牛年雕塑藝術展，主打以各種中式花卉與圖騰為特色的「鷹鴿水水牛」等10件作品。新光三越共展出25件東、西方藝術家作品，即日起至3/2分別在新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地展出。

西班牙當代藝術大師皇‧雷普耶斯最著名的「鬥牛」經典雕塑作品抵台於新光三越展出。圖／新光三越提供
西班牙當代藝術大師皇‧雷普耶斯最著名的「鬥牛」經典雕塑作品抵台於新光三越展出。圖／新光三越提供
新光三越翻製5件皇‧雷普耶斯作品，在A9 2F空橋櫥窗展出。圖／新光三越提供
新光三越翻製5件皇‧雷普耶斯作品，在A9 2F空橋櫥窗展出。圖／新光三越提供
皇．雷普耶斯將最著名的鬥牛雕塑帶來台灣在新光三越展出。圖／新光三越提供
皇．雷普耶斯將最著名的鬥牛雕塑帶來台灣在新光三越展出。圖／新光三越提供
洪易作品「牛氣」，分別在台北信義新天地A4、台中中港店、台南新天地展出。圖／新光三越提供
洪易作品「牛氣」，分別在台北信義新天地A4、台中中港店、台南新天地展出。圖／新光三越提供
洪易作品「鷹鴿水水牛」，分別在台北信義新天地A9、台中中港店、台南新天地展出。圖／新光三越提供
洪易作品「鷹鴿水水牛」，分別在台北信義新天地A9、台中中港店、台南新天地展出。圖／新光三越提供

藝術家 春節

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