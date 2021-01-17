20大燒腦片單揭曉！這些電影你能猜到結局的有幾部？

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想不到吧！

每個人喜歡看的電影類型不同，許多人偏愛不須動腦的無腦爽片，但也有另一群人完全相反，就是喜歡看一些需要絞盡腦汁，才有機會看懂的燒腦電影折磨自己。這些電影往往劇情上前後鋪陳，不斷翻轉，稍一不注意就會掉出導演縝密佈下的劇情邏輯，不過若是看懂了，同樣是相當過癮、有成就感的一件事情啊！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議的20大燒腦電影名單，究竟有哪些？

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No.10 隔離島

由奧斯卡影帝李奧納多主演的《隔離島》，電影中扮演一名警官「泰迪」，被派往一座專門收治精神病患的孤島，調查一名無端消失，曾親手殺死自己孩子的病患。然而在過程中卻發現島上的職員不僅不願配合，以及島上居民的怪異舉動，都隱約凸顯這樁看似平凡的失蹤案件，隱藏著另一個更恐怖的真相，且這些謎團似乎跟自己有著密不可分的關係。

IMDb評分：8.2分

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No.9 彗星來的那一夜

一場平凡無奇的朋友聚會，接連發生許多令人匪夷所思的現象，突如其來的停電，發現窗外唯一還亮著的一戶人家，裡面的人竟長的與他們都一模一樣。本片製片成本僅5萬美元（折合台幣約140萬元），前後更只花費5天就拍攝完成，但巧妙融合許多物理科學元素於其中，打造出令人猜不到結局卻也毫無破綻的故事，被網友封為「低成本神作」。

IMDb評分：7.2分

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No.8 異星入境

分類為科幻驚悚片的《異星入境》，改編自短篇小說《妳一生的預言》，劇情雖然涉及外星科幻元素，但卻並非有外星人四處肆虐的科幻電影，反倒充滿懸疑推理的元素，以及帶有哲學隱喻的成分在其中，讓人不知不覺就陷入沉思。這部電影同時被美國電影學會與國家評論學會評選為「2016年十大佳片」，讓人摸不透的結局也一度掀起話題，至今仍有不小的討論度。

IMDb評分：7.9分

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No.7 超時空攔截

改編自短篇小說《你們這些回魂屍》，屬於常見的時間旅行科幻題材，透過改變歷史來阻止即將發生的犯罪，劇情套路實際上沒有特別創新，不過整部電影卻都將每個細節處理的相當好，結局也讓影迷們大出所料，在網路上有著極佳的好口碑。是只要有討論燒腦神片的話題，幾乎就一定會有人提到的代表作之一。

IMDb評分：7.5分

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No.6 寂寞拍賣師

不同於多數燒腦電影都是科幻片，該電影反而是以愛情元素為主軸，敘述一名享譽盛名的藝術拍賣家，個性孤僻不愛與人往來，在偶然之下著迷於一名舉止古怪，總是避不見面的神祕女子，結局卻令人意想不到。這部電影不只被網友歸類於燒腦片，同時也是許多人心中的「失戀必看」片單之一。



IMDb評分：7.8分

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No.5 佈局

由另一部同樣上榜的燒腦神片《屍物招領》導演奧瑞歐拍攝，本片為他的第二部懸疑長片。整部片的拍攝成本並不高，據官方公布的資料僅400萬歐元，但劇本結構相當嚴謹，各個情節環環相扣，前後巧妙呼應，前半段的大量鋪陳更在結尾一切真相大白後，帶出整部片的最高潮，具有十足戲劇張力，對於喜愛這類電影的人來說看完絕對大呼過癮。

iMDB評分：8.1分

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No.4 捉迷藏

根據真實事件改編，講述一個平凡的家庭，某天突然接獲哥哥失蹤的消息，出發前往哥哥的住所找人，發現這裡的住家門外都被畫上奇怪的暗號，還遇到另一對神情驚恐的母女，慌張的將他們趕出去。就在還沒弄清楚狀況，回到家中卻發現自己居家的每戶門口，也都被畫上同樣詭異的符號，劇情急轉直下，展開一連串令人毛骨悚然的「捉迷藏」過程。

iMDB評分：6.4分

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No.3 天能

﻿有如「燒腦神片製造機」的知名導演克里斯多福諾蘭，本次名單前3名都由他的作品囊括。這部2020年上映的最新力作《天能》，電影中創造出一個時間能夠倒流的「逆熵」世界，未來人更以此技術作為戰爭手段，將許多東西送至現代，企圖影響未來的結果。整部電影不只燒腦，氣勢磅礡的動作場面也令人熱血沸騰。

iMDB評分：7.5分

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No.2 記憶拼圖

有「史上最燒腦神作」之稱，《記憶拼圖》中的主角患有順進性失憶症，為了找尋殺害他妻子的兇手，把所有的線索都刺青在自己身上，但在追查真相的過程中，卻慢慢發現整起事件的案情似乎不單純。這部電影台灣也在2020年上映數位修復版，不少人表示「看第一次真的會看不懂」，再次引發網友熱議。

IMDb評分：8.4分

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No.1 全面啟動

同樣是廣受歡迎的科幻類型燒腦電影，劇情講述主角一行人多次透過進入別人的夢境，來竊取商業機密，一次任務中卻出現一名神秘女子的干擾，差點造成行動失敗，卻也慢慢揭開主角過去不為人知的另一個故事。電影本身因為套入了「多層夢境」的設定，導致許多網友一時間腦袋轉不過來，加上耐人尋味的開放式結局，都讓本片成為網友心中的燒腦電影代表神作。

IMDb評分：8.8分

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月17日至2021年01月15日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『燒腦電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



