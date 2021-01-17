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焦糖瑪奇朵口味烏魚子 漢神巨蛋設一口烏快閃櫃嘗鮮

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
老饕鮮生在高雄漢神巨蛋百化地下一樓設快閃櫃，推出漢神巨蛋獨家限定口味「焦糖瑪奇朵一口烏」。圖／老饕鮮生提供
老饕鮮生在高雄漢神巨蛋百化地下一樓設快閃櫃，推出漢神巨蛋獨家限定口味「焦糖瑪奇朵一口烏」。圖／老饕鮮生提供

焦糖瑪奇朵口味的烏魚子是什麼滋味？台灣老字號品牌「老饕鮮生」即日起至2月16日，在高雄漢神巨蛋百化地下一樓設快閃櫃，推出漢神巨蛋獨家限定口味「焦糖瑪奇朵一口烏」，每日限量供應。

老饕鮮生表示，產品堅持契作收購野生烏魚子並古法醃曬，也積極創新，除了強調原味多種創意吃法外，同時開創獨家口味中西結合。這次推出漢神巨蛋獨家限定口味焦糖瑪奇朵一口烏，每日限量供應，並請沐創作季節料理餐廳主廚楊彥希介紹，將焦糖瑪奇朵一口烏的味覺和視覺展現到極致。

品嘗的民眾反映，焦糖瑪奇朵一口烏吃起來口感綿密，鹹香伴隨著苦甜焦糖，顛覆對傳統烏魚子的想像。

業者表示，近年來一口烏魚子因為即拆即食方便攜帶，具有度極高討論度。老饕鮮生為展現職人製作與生活美學，在漢神巨蛋B1F美食區設快閃櫃，以精品級別的包裝與網美打卡點般的櫃位設計，希讓大家像是來到酒吧般享用頂級Finger Food。期間限定設計禮盒，以勃根地紅搭配象徵豐收的魚群為出發，並以精品巧克力的包裝為發想，讓烏魚子像精品甜點一樣。

老饕鮮生在高雄漢神巨蛋百化地下一樓設快閃櫃，推出漢神巨蛋獨家限定口味「焦糖瑪奇朵一口烏」。圖／老饕鮮生提供
老饕鮮生在高雄漢神巨蛋百化地下一樓設快閃櫃，推出漢神巨蛋獨家限定口味「焦糖瑪奇朵一口烏」。圖／老饕鮮生提供
老饕鮮生在高雄漢神巨蛋百化地下一樓設快閃櫃，推出漢神巨蛋獨家限定口味「焦糖瑪奇朵一口烏」。圖／老饕鮮生提供
老饕鮮生在高雄漢神巨蛋百化地下一樓設快閃櫃，推出漢神巨蛋獨家限定口味「焦糖瑪奇朵一口烏」。圖／老饕鮮生提供

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