小「萌」牛來加持！點睛品乳牛Charme助牛轉乾坤

準備好迎接農曆的辛丑牛年了嗎？要在這一年「牛轉乾坤」、招財納福，不妨將可愛的小牛戴上身。點睛品推出一系列「萌」牛造型的珠寶，包括Charme系列串飾、日常配戴的PetChat系列，以及針對牛寶寶打造的的傳統新生兒賀禮。

Charme系列共推出三款不同造型的串飾：萌牛足金串珠，圓潤的小牛頭伏趴在地上，表面經噴砂處理；名字超逗趣的牛五花足金串珠，小牛身上點綴五瓣花朵的彩繪，還有花開富貴的寓意。而乳牛足金串珠，則在小牛身上以白色彩繪塗層斑紋作點綴，俏皮可愛。PetChat系列則是擷取了小牛圓潤可愛的頭部造型，備有999.9黃金吊墜與耳環可選。

傳統文化中祝賀新生的黃金飾品，也針對牛年即將誕生的寶寶，推出生生有禮「賀年及生肖篇」及「新生篇」的黃金吊墜與黃金手鐲。「賀年及生肖篇」999.9黃金吊墜，鏤空的如意鎖中有可愛小萌牛伏趴，「新生篇」999.9黃金吊墜與生生有禮「新生篇」999.9黃金手鐲也以如意鎖為主要造型，正面是可愛逗趣的小牛，背面是以小篆寫成傳統中常用的祝頌之辭「三多九如」。