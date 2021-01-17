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梵克雅寶婚戒再添新款 愛的印記閃耀玫瑰金色
來自法國的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）因愛情而誕生，浪漫因子深植其中，因此一直是許多人在選購婚戒、或是為戀人獻上禮物時第一個想到的珠寶品牌。2021年西洋情人節前夕，梵克雅寶推出4款全新的婚戒作品，為既有的對戒與線戒提供更豐富的選擇。
阿爾弗萊德梵克（Alfred van Cleef）與艾斯特爾雅寶（Estelle Arpels）於1895年共結連理，1906年於珠寶殿堂芳登廣場創立第一間珠寶精品店，將兩人姓氏合併為名，自此一直以各種精湛的珠寶工藝演繹浪漫的愛情故事。
去年，品牌從高級訂製時裝汲取靈感，在鉑金戒環上裝飾以鑽石鑲嵌的蝴蝶結，並於鉑金上鐫刻品牌標誌字體「Van Cleef & Arpels」，推出Toujours Signature Etoiles婚戒，備有4毫米與3毫米兩種不同寬窄尺寸可選。今年Signature Etoiles則以色澤溫暖明亮的玫瑰金鑄造，提供新人有別傳統的時髦選擇。同時推出的還有整圈鑲滿圓鑽的18k白金與玫瑰金Félicité婚戒，寬距僅2.1毫米，是搭配性高的線戒，可與既有的不同系列婚戒搭配選購；即使不當作婚戒，也很適合日常配戴或是用來混搭。
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