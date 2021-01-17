梵克雅寶婚戒再添新款 愛的印記閃耀玫瑰金色

來自法國的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）因愛情而誕生，浪漫因子深植其中，因此一直是許多人在選購婚戒、或是為戀人獻上禮物時第一個想到的珠寶品牌。2021年西洋情人節前夕，梵克雅寶推出4款全新的婚戒作品，為既有的對戒與線戒提供更豐富的選擇。

阿爾弗萊德梵克（Alfred van Cleef）與艾斯特爾雅寶（Estelle Arpels）於1895年共結連理，1906年於珠寶殿堂芳登廣場創立第一間珠寶精品店，將兩人姓氏合併為名，自此一直以各種精湛的珠寶工藝演繹浪漫的愛情故事。