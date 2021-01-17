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世上最稀罕Black Bowmore整套來了！加碼名師設計酒櫃

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Black Bowmore Archive Cabinet將領連蘇富比春季珍稀佳釀及烈酒拍賣會。圖／蘇富比提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Black Bowmore Archive Cabinet將領連蘇富比春季珍稀佳釀及烈酒拍賣會。圖／蘇富比提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

27年前，威士忌收藏界傳奇級名酒Black Bowmore首次現身。蒸餾於1964年的Black Bowmore，隨即被注入曾用來熟陳甜美Oloroso雪莉酒的橡木桶，並存放在蘇格蘭最古老的一號酒窖熟成倉庫，自1993年推出以來，豐美的熱帶水果香氣與細緻的煙燻味完美平衡，因為量少珍稀，加上品味威士忌的人口增多，價格扶搖直上，成為威士忌行家的夢幻逸品。

2021年香港蘇富比（Sotheby’s）春季拍賣與Bowmore酒廠合作，推出整套5瓶年份橫跨1993至2016年的珍藏Black Bowmore，並附得獎匠人John Galvin設計的訂製陳列櫃。此「Archive Cabinet」系列將會是來年春季珍稀佳釀及烈酒拍賣會的領銜拍品，成交預料可達400萬港元。得標買家將獲邀造訪Bowmore酒廠，並品嚐廠方最珍貴古老的單一麥芽瑰釀。拍賣收益惠捐艾雷島（Islay）上的慈善機構。

第一代Black Bowmore於1993年誕生， 時為29年威士忌，共推出2000瓶。隨後兩年間又陸續推出了30年及31年的第二代與第三代，第二代共2000瓶，第三代共1812瓶。2007年以「The Trilogy」形式上市，42年酒齡的威士忌共827瓶，最後一代則是在2016年推出的50年陳年威士忌，被譽為「最後一 桶」（The Last Cask），共159瓶。

此次無一無二的Bowmore「BLACK」典藏陳列櫃，是以純手工製作，使用的材料來自Bowmore酒廠的器具，包括蘇格蘭橡木和酒桶上的實心銅，酒廠的發酵槽松木板和黃銅烈酒保險箱則製成抽屜，整體風格與品牌的「沉黑」風格一脈相承。5瓶威士忌分別矗立在高低錯落的吹製玻璃柱頂上，高度代表威士忌的不同酒齡。玻璃柱內徐徐上升的氣泡刻畫時間流逝的痕跡，底部清澈透亮的氣泡則象徵純淨的新造烈酒，隨著時間逐漸染成淺琥珀色、深褐紅色，最後變成黑色。

陳列櫃表面的雕刻圖案摹仿退潮時海水沖刷沙灘留下的紋理，工匠還刻意以古老的日本技術把櫃面燒焦，模仿橡木桶內壁的顏色。除此之外，這項獨一無二的拍品還包括一本詳細介紹五代Black Bowmore威士忌歷史及陳列櫃製作過程的專書，亦是獨一無二的孤本。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Black Bowmore Archive Cabinet拍品包括純手工製造的獨一無二陳列櫃。圖／蘇富比提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Black Bowmore Archive Cabinet拍品包括純手工製造的獨一無二陳列櫃。圖／蘇富比提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Black Bowmore Archive Cabinet將領連蘇富比春季珍稀佳釀及烈酒拍賣會。圖／蘇富比提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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Black Bowmore Archive Cabinet拍品包括純手工製造的獨一無二陳列櫃。圖／蘇富比提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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Black Bowmore Archive Cabinet拍品包括純手工製造的獨一無二陳列櫃。圖／蘇富比提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Black Bowmore Archive Cabinet拍品包括純手工製造的獨一無二陳列櫃。圖／蘇富比提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Black Bowmore Archive Cabinet將領連蘇富比春季珍稀佳釀及烈酒拍賣會。圖／蘇富比提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Black Bowmore Archive Cabinet將領連蘇富比春季珍稀佳釀及烈酒拍賣會。圖／蘇富比提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 拍賣會 香港

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