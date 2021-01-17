DELVAUX的假日悠遊 春夏漸層玫瑰、杏桃色美得洗眼睛

以「假日悠遊」作為主題，比利時皮件DELVAUX發表2021春夏新作，分為4個篇章逐一開展包款的色彩旅程，包括台灣女性極愛的玫瑰色彩、象徵度假的海洋色系，以及品牌難得一件的粉嫩杏桃色作為主題，加上麥田搖曳的立體點綴設計，展現包款新貌。

DELVAUX的Brillant、Tempête手袋在每季都會以3個諧色來打造新款，本次以永恆玫瑰（Forever Rose）揭開序幕，運用溫柔的胭脂粉、絲緞粉與裸粉膚色作為柔和的漸變三部曲，搭襯全新的戀人絮語小牛皮卡片夾吊飾，可進行客製化燙印服務，作為情人節贈禮，浪漫迷人。第二篇章則是代表清新夏日的示愛海洋（Open Sea），運用深邃靛藍作為包身色彩，搭襯光亮白勾勒的線條，象徵拍打岸邊的浪花、海天一線的迷離，Cool Box也同時推出全新Nano尺寸，清新明亮的藍白配色都是搶眼度假包款，柔軟的Taurillon Soft粒面皮革則造就大容量。