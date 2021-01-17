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DELVAUX的假日悠遊 春夏漸層玫瑰、杏桃色美得洗眼睛

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
DELVAUX包款發表2021年春夏新作「假日悠遊」系列。圖／DELVAUX提供
DELVAUX包款發表2021年春夏新作「假日悠遊」系列。圖／DELVAUX提供

以「假日悠遊」作為主題，比利時皮件DELVAUX發表2021春夏新作，分為4個篇章逐一開展包款的色彩旅程，包括台灣女性極愛的玫瑰色彩、象徵度假的海洋色系，以及品牌難得一件的粉嫩杏桃色作為主題，加上麥田搖曳的立體點綴設計，展現包款新貌。

DELVAUX的Brillant、Tempête手袋在每季都會以3個諧色來打造新款，本次以永恆玫瑰（Forever Rose）揭開序幕，運用溫柔的胭脂粉、絲緞粉與裸粉膚色作為柔和的漸變三部曲，搭襯全新的戀人絮語小牛皮卡片夾吊飾，可進行客製化燙印服務，作為情人節贈禮，浪漫迷人。第二篇章則是代表清新夏日的示愛海洋（Open Sea），運用深邃靛藍作為包身色彩，搭襯光亮白勾勒的線條，象徵拍打岸邊的浪花、海天一線的迷離，Cool Box也同時推出全新Nano尺寸，清新明亮的藍白配色都是搶眼度假包款，柔軟的Taurillon Soft粒面皮革則造就大容量。

緊接著是第三部曲田園風光（Bucolic Landscapes），以南歐的麥田作為靈感，創作拉菲草材質的Cool Box手袋，並且以白色與金色金屬線刺繡，勾勒栩栩如生的麥穗，Tempête則鑲嵌日本高端玻璃珠品牌Mikuyi打造的珍珠裝飾，隨光影璀璨變化。到了盛夏最終回則發想自驚喜冰淇淋（Sorbet Surprise），以杏桃色、漸漸流淌融化的莓紅色和濃郁飽和的覆盆莓紅，帶來視覺搶眼的新作，散發活潑青春的氣息。

Brillant Fly Trench靛藍與光亮白牛皮中型款手袋，22萬2,900元。圖／DELVAUX提供
Brillant Fly Trench靛藍與光亮白牛皮中型款手袋，22萬2,900元。圖／DELVAUX提供
Tempête Gelati小牛皮中型款手袋，18萬900元。圖／DELVAUX提供
Tempête Gelati小牛皮中型款手袋，18萬900元。圖／DELVAUX提供
Brillant杏桃色蜥蜴皮迷你手袋，價格店洽。圖／DELVAUX提供
Brillant杏桃色蜥蜴皮迷你手袋，價格店洽。圖／DELVAUX提供
WondeRing攀緣玫瑰春夏新款。圖／DELVAUX提供供
WondeRing攀緣玫瑰春夏新款。圖／DELVAUX提供供
So Cool小牛皮杏桃與光亮白迷你型手袋，價格店洽。圖／DELVAUX提供
So Cool小牛皮杏桃與光亮白迷你型手袋，價格店洽。圖／DELVAUX提供
Cool Box Wild Wheat拉菲草與牛皮中型款手袋，10萬9,300元。圖／DELVAUX提供
Cool Box Wild Wheat拉菲草與牛皮中型款手袋，10萬9,300元。圖／DELVAUX提供
Pin系列帆布與牛皮手袋，88,300元。圖／DELVAUX提供
Pin系列帆布與牛皮手袋，88,300元。圖／DELVAUX提供
Tempête Forever Rose小牛皮經典型手袋，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供
Tempête Forever Rose小牛皮經典型手袋，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供
Forever Rose系列Brillant小牛皮迷你款手袋，17萬2,300元。圖／DELVAUX提供
Forever Rose系列Brillant小牛皮迷你款手袋，17萬2,300元。圖／DELVAUX提供
Tempête Wild Wheat粉膚色牛皮小型手袋，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供
Tempête Wild Wheat粉膚色牛皮小型手袋，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供
Brillant Precious Rope覆盆莓色小牛皮迷你款手袋，18萬900元。圖／DELVAUX提供
Brillant Precious Rope覆盆莓色小牛皮迷你款手袋，18萬900元。圖／DELVAUX提供

品牌 日本

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