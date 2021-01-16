聽新聞
test
0:00 / 0:00
寒流又來！精品搶推滑雪系列 禦寒機能服晉級奢華品味
雖然受限疫情無法出國旅行，但近幾年逐漸風行的滑雪運動，也使得各精品品牌紛紛推出滑雪系列商品，繼早前FENDI和MONCLER上市炫目的滑雪系列，DIOR、Chloé、路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2054運動系列都有相關商品，BALLY也為支應巔峰展望計畫，推出限量環保材質包款。
路易威登2054系列第二波2021早春新品，延續專攻豪華、高科技都會運動服的精神，推出適應力強悍的時裝，運用職業溜冰服的工藝，打造適應各種天候的滑雪服裝，綠、黑色印花讓人聯想到夜視色澤，多色花紋則仿效紅外線的視覺效果。DIOR則首發冬季滑雪配件DIOR Ski膠囊系列，包括服裝、單板、雙板滑雪板與配件等全系列作品，並與日本運動品牌Descente、瑞士滑雪裝備品牌AK SKI及瑞士戶外用品POC攜手合作，點綴DIOR logo的高機能性服裝或配件，兼容高科技面料與極簡主義的設計理念；Dior Ski系列輕盈舒適，適合各種滑雪等級，讓冬季運動表現寫意的優雅品味。
Chloé也在2020秋冬發表嶄新的滑雪時裝，包括偏向機能的Fusalp x Chloé聯名款式，以及滑雪後在壁爐邊喝熱可可所穿的阿爾卑斯山滑雪系列；聯名款備有高科技面料外套、滑雪褲與Dragon雪鏡等，選用法國國旗色的白、藍、紅為主色，外套與長褲的拉鍊夾層可置放滑雪證，以拼接或剪裁來展現女性曲線美。瑞士品牌BALLY則是基於愛護環境、守護高山的精神，推出環保材質單品，所得將全數挹注Peak Outlook基金會持續保護全球山嶺，配件運用藍色星狀圖案作為標誌細節，背包前側的兩個外袋還可拆卸單獨使用，而為響應環保，也與瑞士品牌Sigg聯名合作不含有害物質BPA（酚甲烷）的鋁製水壺，減輕對環境的傷害。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言