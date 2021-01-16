寒流又來！精品搶推滑雪系列 禦寒機能服晉級奢華品味

雖然受限疫情無法出國旅行，但近幾年逐漸風行的滑雪運動，也使得各精品品牌紛紛推出滑雪系列商品，繼早前FENDI和MONCLER上市炫目的滑雪系列，DIOR、Chloé、路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2054運動系列都有相關商品，BALLY也為支應巔峰展望計畫，推出限量環保材質包款。

路易威登2054系列第二波2021早春新品，延續專攻豪華、高科技都會運動服的精神，推出適應力強悍的時裝，運用職業溜冰服的工藝，打造適應各種天候的滑雪服裝，綠、黑色印花讓人聯想到夜視色澤，多色花紋則仿效紅外線的視覺效果。DIOR則首發冬季滑雪配件DIOR Ski膠囊系列，包括服裝、單板、雙板滑雪板與配件等全系列作品，並與日本運動品牌Descente、瑞士滑雪裝備品牌AK SKI及瑞士戶外用品POC攜手合作，點綴DIOR logo的高機能性服裝或配件，兼容高科技面料與極簡主義的設計理念；Dior Ski系列輕盈舒適，適合各種滑雪等級，讓冬季運動表現寫意的優雅品味。