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鋼彈迷注意！華碩聯名新品「RTX 3080鋼彈顯示卡」全球首發開賣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
華碩限量推出鋼彈大全配新品。圖／華碩提供
華碩限量推出鋼彈大全配新品。圖／華碩提供

華碩鋼彈聯名特展今天（1月16日）於ROG三創體驗店登場，玩家引頸期盼的ROG Strix RTX 3080 O10G GUNDAM顯示卡獨步全球開賣，鋼彈聯名新品也同步上市，購買限量大全配可享獨家優惠並加贈聯名周邊；電競潮牌「ROG玩家共和國」、模型改裝大師「喬老師」及PC改裝世界冠軍「AK Mod」跨界打造全球唯一ROG鋼彈主題水冷改裝機「UC核心反應裝置G-pack Prototype宇宙紀元動力」，也將於特展中首次亮相，完美體現PC DIY與鋼彈組裝的精髓。華碩鋼彈聯名特展持續至6月底，台北國際電玩展期間（1月28日至1月31日）將移師至ROG玩家共和國攤位。

華碩鋼彈聯名新品以RX-78-2初代鋼彈及夏亞專用薩克為發想，充分將白色鋼彈、紅色薩克元素融入21款新品設計，從主機板、顯示卡、一體式水冷、電源供應器、機殼等DIY零組件，到螢幕、路由器、鍵盤、滑鼠、耳機、耳機架、鼠墊等電競周邊，另推出T-Shirt、隨行杯等潮創商品，滿足鋼彈玩家擴充戰備的需求。

此外，ROG電競聯盟旗下亞洲首家電競旅館i hotel將導入鋼彈主題房；RS電子競技館竹圍店、Game+電競網路館、快樂Esport網路電競館河南店、領航者電競人文台南店及高雄店、戰國網信義店等6家重點網咖也將陸續導入鋼彈包廂專案。

ROG Strix RTX 3080 O10G GUNDAM顯示卡的外觀以搶眼的白色鋼彈經典配色設計，採用NVIDIA® Ampere串流多處理器，以第二代RT核心及第三代Tensor核心，打造逼真的光線追蹤繪圖技術和先進人工智慧功能，並搭配2.9 slot插槽寬設計的大型散熱器及軸向式風扇。

即日起於三創ROG專賣店購買鋼彈大全配優惠價92,500元，贈鋼彈系列鼠墊、T-Shirt、隨行杯及鋼彈組裝模型，限量5組；無電競周邊的鋼彈小全配於原價屋開賣，優惠價81,000元，送鋼彈隨行杯、T-Shirt及鋼彈組裝模型，限量5組。薩克大全配於三創ROG專賣店及原價屋販售，限量各5組，優惠價37,000元，再送ROG x ZAKU T-Shirt及薩克組裝模型；鋼彈路由器由燦坤獨家販售。

3月1日前，於三創ROG Store、ASUS Store、PChome購物、momo購物網、原價屋等指定通路購買鋼彈聯名電競螢幕，回函贈送鋼彈聯名電競鍵盤或滑鼠。2月8日至4月底於全通路購買鋼彈聯名滑鼠，隨貨送鋼彈聯名鼠墊。

華碩鋼彈聯名特展於ROG三創體驗店登場，聯名新品同步開賣。圖／華碩提供
華碩鋼彈聯名特展於ROG三創體驗店登場，聯名新品同步開賣。圖／華碩提供
電競潮牌「ROG玩家共和國」、模型改裝大師「喬老師」及PC改裝世界冠軍「AK Mod」跨界打造全球唯一ROG鋼彈主題水冷改裝機「UC核心反應裝置G-pack Prototype宇宙紀元動力」。圖／華碩提供
電競潮牌「ROG玩家共和國」、模型改裝大師「喬老師」及PC改裝世界冠軍「AK Mod」跨界打造全球唯一ROG鋼彈主題水冷改裝機「UC核心反應裝置G-pack Prototype宇宙紀元動力」。圖／華碩提供
華碩限量推出薩克大全配新品。圖／華碩提供
華碩限量推出薩克大全配新品。圖／華碩提供
（左起）喬老師、華碩聯合科技開放平台副總經理江尹涵、AK Mod共同啟動ROG鋼彈主題水冷改裝機。圖／華碩提供
（左起）喬老師、華碩聯合科技開放平台副總經理江尹涵、AK Mod共同啟動ROG鋼彈主題水冷改裝機。圖／華碩提供
玩家引頸期盼的ROG Strix RTX 3080 O10G GUNDAM顯示卡獨步全球開賣。圖／華碩提供
玩家引頸期盼的ROG Strix RTX 3080 O10G GUNDAM顯示卡獨步全球開賣。圖／華碩提供

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