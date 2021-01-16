LACOSTE破天荒首度推出生肖系列 MCM牛魔王形象圖好逗

法國品牌LACOSTE推出史上首度的農曆新年膠囊系列，並邀請大陸插畫藝術家梅洹林（Panda Mei）以中西元素結合創作圖像，打造運動風單品；而MCM則是以牧牛耐勞而腳踏實地的形象，創作新年系列配件，有趣的形象圖還以牛鼻孔噴氣設計，兩個品牌都表現青春活潑的氣息。

LACOSTE史無前例邀請插畫家梅洹林以猛鱷圖像鑲嵌在「發」、「福」等字樣之中，作為服裝亮點，並且以牛輪廓打造金色圖案；梅洹林來自重慶，擅長東方元素、音樂律動、滑板文化的設計總匯，他運用代表西方元素的巴黎鐵塔、網球，和在東方極具吉祥意味的龍、銅錢、元寶、鯉魚等圖像，創作如同剪紙藝術般的牛、發、福3款Logo設計，融入流暢的運動感，包括Polo衫、運動夾克外套、休閒褲裝、運動鞋、運動帽及手袋，運動鞋上的鞋帶還有銅錢裝飾，幽默且別出心裁，呼應品牌新年口號「福氣恰恰發．聚集開年運」的吉利口號，與鱷迷們慶賀新年的到來。