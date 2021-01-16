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New Era新帽款把12星象都包了！天秤座、水瓶座和雙子座都沒被排擠

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
New Era推出ZODIAC星座系列帽款。圖／New Era提供
New Era推出ZODIAC星座系列帽款。圖／New Era提供

網路掀起星座梗圖話題，風向屬性的天秤座、水瓶座和雙子座全都成為網友認為「顧人怨」的代表，不過沒關係，潮帽New Era可沒大小眼，新帽款的推出囊括了12星象設計，一個都沒少。喜愛籃球運動的人，則不能錯過由百年運動品牌Mitchell & Ness聯手富邦勇士推出復古帽款，絕對是球迷必入手。

迎接農曆新年到來，New Era不利用生肖圖騰，或是中式風格來打造新品，反倒是採用了全球都廣為人知的12星座為主題，還加上夜光效果，創造出最潮的系列帽款。New Era採用備受年輕人喜愛的9FORTY老帽為基礎，全系列皆以黑色為底，分別繡上專屬各個星座的符號、星座圖於帽前及帽側，到了夜晚就能看出細膩的「夜光」刺繡圖案，成為矚目焦點。不僅如此，品牌還推出相對應的12星座黑、白兩款T恤，使用星象與代表星座的圖騰來點綴於胸前、袖口和後領上，讓每一個星座的人都不孤單。

New Era天秤座940帽款1,380元。圖／New Era提供
New Era天秤座940帽款1,380元。圖／New Era提供

近期成立的台灣職業籃球新聯盟P.LEAGUE+，開打至今將近一個月，而季前一度被看好的富邦勇士目前未嘗敗績，蓄勢待發的立志奪下聯盟首座冠軍。於是球隊運動品牌 Mitchell & Ness，合作聯名推出「Legacy 傳奇」限量帽款，讓球迷得以見證並珍藏傳奇的開始。聯名紀念帽款，使用最經典的 Classic Red™ 帽型，有著細緻襯挺的帽面，和Mitchell & Ness專有的舒適彈性汗帶。設計以代表勇士隊「Braves」的俐落手繪及TAIPEI FUBON繡花、配色以淺灰及雙色調的藍混搭，呈現品牌慣有的復古風格。

New Era水瓶座940帽款1,380元。圖／New Era提供
New Era水瓶座940帽款1,380元。圖／New Era提供

New Era巨蟹座940帽款1,380元。圖／New Era提供
New Era巨蟹座940帽款1,380元。圖／New Era提供

New Era天蠍座940帽款1,380元。圖／New Era提供
New Era天蠍座940帽款1,380元。圖／New Era提供

富邦勇士隊與Mitchell & Ness聯名推出「Legacy 傳奇」限量帽款1,280元。圖／異議國際提供
富邦勇士隊與Mitchell & Ness聯名推出「Legacy 傳奇」限量帽款1,280元。圖／異議國際提供

New Era雙子座940帽款1,380元。圖／New Era提供
New Era雙子座940帽款1,380元。圖／New Era提供

New Era獅子座940帽款1,380元。圖／New Era提供
New Era獅子座940帽款1,380元。圖／New Era提供

星座 品牌

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