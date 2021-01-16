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陳冠希親自演繹！揭露CLOT與Polo by Ralph Lauren話題聯名

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
陳冠希親自演繹Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列服飾。圖／JUICE提供
陳冠希親自演繹Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列服飾。圖／JUICE提供

新的一年，由藝人陳冠希主導的潮牌CLOT曝光了與美式休閒品牌Polo by Ralph Lauren的聯名系列，不負眾人期待，立即就成為潮流圈的討論話題。套一句陳冠希在受訪時說的「誰不想和Ralph Lauren這樣具有傳奇色彩的品牌合作呢？」注定就讓這個聯名，會成為潮流迷瘋搶的系列。

全新的Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列，把中國風元素融入到Polo經典設計當中，其中潮流迷必入手的CLOT代表性 「Silk Royale」專屬絲綢圖案單品，和Polo Ralph Lauren經典Polo馬球標誌為主軸，貫穿於整個系列中。產品類別囊括經典款式，如馬球衫、純棉Oxford牛津襯衫、Bayport防風外套和Chambray襯衫，並融入中式盤釦細節和CLOT招牌絲綢圖案。另外，更有一系列印有Polo Ralph Lauren和CLOT Logo的紮染T恤、圓領運動衫和連帽上衣等。

陳冠希（右一）與模特兒共同演繹Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列服飾。圖／JUICE提供
陳冠希（右一）與模特兒共同演繹Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列服飾。圖／JUICE提供

系列中，不能錯過的還有斜紋布休閒褲，休閒褲兩側帶有CLOT紅色絲綢材質的線條作為點綴；還有配上中式盤釦的羊毛棒球外套，其胸口的刺繡小馬替換成龍圖騰刺繡，極具特色。鞋款部分，還有以CLOT視角進行重新構思的Polo經典運動鞋款，鞋款後跟及側面融入了CLOT紅色絲綢圖案材質等細節，呈現出截然不同的東方印象。此外，系列還有同樣配上中式服飾細節的帆布袋、配上CLOT紅色絲綢圖案材質的帽子和皮帶等配飾。預計將於1月27日在JUICE全球店鋪、JUICE官網juicestore.com以及Ralph Lauren指定店鋪發售。

陳冠希親自演繹Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列服飾。圖／JUICE提供
陳冠希親自演繹Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列服飾。圖／JUICE提供

陳冠希親自演繹Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列服飾。圖／JUICE提供
陳冠希親自演繹Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列服飾。圖／JUICE提供

Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列Logo。圖／JUICE提供
Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列Logo。圖／JUICE提供

Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列T恤。圖／JUICE提供
Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列T恤。圖／JUICE提供

Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列帆布袋。圖／JUICE提供
Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列帆布袋。圖／JUICE提供

Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列休閒鞋。圖／JUICE提供
Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列休閒鞋。圖／JUICE提供

Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列方巾。圖／Ralph Lauren提供
Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列方巾。圖／Ralph Lauren提供

Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列紮染圓領衫。圖／JUICE提供
Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列紮染圓領衫。圖／JUICE提供

Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列長褲。圖／JUICE提供
Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列長褲。圖／JUICE提供

Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列連帽夾克。圖／JUICE提供
Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列連帽夾克。圖／JUICE提供

Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列外套。圖／JUICE提供
Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列外套。圖／JUICE提供

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