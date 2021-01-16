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陳冠希親自演繹！揭露CLOT與Polo by Ralph Lauren話題聯名
新的一年，由藝人陳冠希主導的潮牌CLOT曝光了與美式休閒品牌Polo by Ralph Lauren的聯名系列，不負眾人期待，立即就成為潮流圈的討論話題。套一句陳冠希在受訪時說的「誰不想和Ralph Lauren這樣具有傳奇色彩的品牌合作呢？」注定就讓這個聯名，會成為潮流迷瘋搶的系列。
全新的Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列，把中國風元素融入到Polo經典設計當中，其中潮流迷必入手的CLOT代表性 「Silk Royale」專屬絲綢圖案單品，和Polo Ralph Lauren經典Polo馬球標誌為主軸，貫穿於整個系列中。產品類別囊括經典款式，如馬球衫、純棉Oxford牛津襯衫、Bayport防風外套和Chambray襯衫，並融入中式盤釦細節和CLOT招牌絲綢圖案。另外，更有一系列印有Polo Ralph Lauren和CLOT Logo的紮染T恤、圓領運動衫和連帽上衣等。
系列中，不能錯過的還有斜紋布休閒褲，休閒褲兩側帶有CLOT紅色絲綢材質的線條作為點綴；還有配上中式盤釦的羊毛棒球外套，其胸口的刺繡小馬替換成龍圖騰刺繡，極具特色。鞋款部分，還有以CLOT視角進行重新構思的Polo經典運動鞋款，鞋款後跟及側面融入了CLOT紅色絲綢圖案材質等細節，呈現出截然不同的東方印象。此外，系列還有同樣配上中式服飾細節的帆布袋、配上CLOT紅色絲綢圖案材質的帽子和皮帶等配飾。預計將於1月27日在JUICE全球店鋪、JUICE官網juicestore.com以及Ralph Lauren指定店鋪發售。
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