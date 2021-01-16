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枕頭400元起、羽絨被2200元起！日比寢具特賣超值得搶

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
日比家族特賣，羽絨被、羊毛被、蠶絲被、抗菌防螨冬被特價2,200元起。圖／日比提供
日比家族特賣，羽絨被、羊毛被、蠶絲被、抗菌防螨冬被特價2,200元起。圖／日比提供

被許多愛好寢具的消費者，視為年度最超值的「日比家族」員購特賣，終於即將在1月18～21日11～17點展開，這回推出全面出清零碼商品100元起，包括靠墊、枕頭套等，彈力枕、乳膠枕與記憶枕400元起，寒流必備的羊毛被、蠶絲被、羽絨被與科技纖維冬被2,200元起，讓網友們超期待。

日比家族的相關品牌包括EBC 100%純棉印花床組、WENTEX緹花床組特價2,500元起；WENTEX奧地利天絲、英國Sanderson、CALVIN KLEIN床組特價3,500元起，其他進口商品如SOMMA、TRUSSARDI、VALERON、DIESEL特價2折起。

日比家族年度特賣地點：台北市南港區南港路三段 50巷7號B1 （南港遠東智慧科學園區），洽詢電話02-2651-3689。

DIESEL原裝進口數位印染床組、特價6,000元起。圖／日比提供
DIESEL原裝進口數位印染床組、特價6,000元起。圖／日比提供
英國Sanderson精梳棉鄉村風床組、特價3,500元起。圖／日比提供
英國Sanderson精梳棉鄉村風床組、特價3,500元起。圖／日比提供

寒流 奧地利

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