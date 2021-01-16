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今年最「牛」禮盒！價值破萬 集結日本四大產地名牛

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
純雞湯六入禮盒1,500元。圖／美福食集提供
純雞湯六入禮盒1,500元。圖／美福食集提供

金牛年到來，看準疫情帶來的「島內過年」商機，「在家圍爐」更是除夕首選，肉品專賣「美福食集」即起至2月17日「年三十來圍爐」過年檔期，除了往年熱賣的美國特選安格斯牛小排外，美國極黑和牛系列、日本A5及澳洲和牛系列及西班牙頂級伊比利豬等奢華肉品，也增加一倍以上品項。

禮盒部分，未上市先轟動的三款最「牛」禮盒，包括價值破萬的「日本名牛新春日和禮盒」9,900元(原價13,500)；內裝日、美、澳三國不同和牛饗宴的「世界和牛萬國饗宴禮盒」6,988元；以及歡聚火鍋不可缺少的「鴻運金牛迎春獻瑞禮盒」3,688，澎湃迎接首次全民島內過年熱潮。

由名廚陳重光主掌的美福餐飲，今年也開發多款新年禮盒，並首度在美福食集線上購物同步開賣。其中，嚴選老母雞與蔬菜原料以不同溫層慢燉，將法式澄清湯為概念的「純雞湯六入禮盒」1,500元，或結合燕窩推出「雞湯燕窩禮盒」2,280元；另嚴選來自日本江戶時期的高級手工藝食器的萬古燒陶鍋盛裝，首度推出的「珍寶佛跳牆」6,800元，還有以湯品搭配四大滷品牛腱、牛肚、牛筋、牛腩組成的「熟成極品澎湃組」1,580元。

美福食集表示，預計今年過年檔期業績可較平日成長近5成。

線上購物：www.mayfullfinefoods.com

營業時間：10:00~21:00

地址：台北市內湖區民善街128號1F

電話：02-2794-6889

珍寶佛跳牆6,800元。圖／美福食集提供
珍寶佛跳牆6,800元。圖／美福食集提供
日本名牛新春日和禮盒9,900元。圖／美福食集提供
日本名牛新春日和禮盒9,900元。圖／美福食集提供

日本 肉品

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