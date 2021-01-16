搶攻寒假！這些飯店「買一加一」 不必連住、平日升等

全台準備放寒假！今年不出國，飯店的行銷新趨勢是玩聯盟、「1+1」的兩地旅行提案，多數主打「不必連住」，行程安排更具彈性，還有些飯店主打平日升等、優惠再享台北加碼補助等。善用組合，可以省更多。

首次聯手的「台北士林萬麗X台東桂田喜來登」，三天兩夜雙城住房8,998元，含早餐兩客。這項專案有趣的是「無須連續入住」，入住第一晚時即贈另一間酒店的住宿招待券，可於4/30前自由安排旅程，旅行更有彈性。若於「台北加碼Go」補助期間預訂、第一晚入住台北士林萬麗酒店，也適用加碼補助折抵優惠。

「台北喜來登大飯店X北投大地酒店」也聯手推出「喜來大地」暖湯雙泊之旅，即日起至3月31日優惠價10,999元，可一次體驗台北城與溫泉鄉兩地的頂級飯店。專案也不須連住，若平日入住可再享客房升等禮遇。

老爺酒店集團旗下「台北老爺X北投老爺」，主打都會輕旅及季節泡湯的兩地老爺之旅，即日起至3月31日兩晚9,500元起，3月7日前可使用台北加碼GO補助。專案同樣「不限定入住順序」，同時不必兩晚連續入住。