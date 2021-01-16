住就送國華街人氣店早餐！ 富驛酒店主打「美食之旅」

新冠肺炎疫情衝擊下，飯店業者調整腳步從「新」出發；台灣富驛酒店集團2021首波主打「國際美食小吃一條龍」，台北、台南富驛分別以「吃」攬客。酒店行銷業務部資深副總經理李奇儒表示，疫情下，業者不能坐以待斃，2021仍將是場苦戰，有補助當然可讓業者抱希望，沒補助也必須在策略與產品結構上進行調整，2021富驛酒店集團將以共享、共好出發。

旗下時尚品牌台南富驛酒店，打破飯店早餐只有在自家餐廳的傳統思維，邀請台南中西區神農老街一帶的國華街名店共同推出 「睏飽飽呷飽飽」專案，四人房每人970元起，雙人房每房2280元起，含經典老店一味品碗粿魚羹、家傳潘家牛肉湯、鮮甜葉家小卷米粉、超人氣裕成鮮果冰品店等，依訂購房型任選品項作為早餐，或退房後前往各小吃店享用午餐。

台北富驛也推出雙人房2199元起獨家美食四選一，包括港式私宅火鍋「打邊爐」、韓國料理正宗「韓宮」、台南「度小月」忠孝旗艦店，以及台北國際牛肉麵節冠軍川味「神仙牛肉麵」等。今年適逢冷冬，港式打邊爐的火鍋最受歡迎，有多種獨家湯頭可選，吃出偽出國風味。每年入秋必嘗的螃蟹大餐，韓國料理正宗「韓宮」也有一道鮮少人知的美食，以韓國味增醬加上特製辣椒粉醃製的生鮮螃蟹，讓人食指大動。