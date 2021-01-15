國寶漫畫家劉興欽88回顧展 即起國父紀念館展出

高齡88歲的國寶級漫畫家劉興欽「童心‧鄉情─劉興欽88回顧展」即日起至31日於國父紀念館博愛藝廊、文化藝廊展出。今舉辦開幕式，劉興欽親臨現場與上百名粉絲見面，現場擠得水洩不通，一睹大師創作與風采。

客委會副主委范佐銘致詞時表示，客委會為了表彰並推廣客家前輩藝術家的創作成就，每年會定期舉辦客籍藝術家作品展，而今年是國寶漫畫大師劉興欽88歲大壽，特別邀請劉老師舉辦創作回顧展，展出民俗畫、雕塑等新作，以及過往經典的漫畫和發明，讓大家可以再次回味劉老師精采繽紛的創作，劉老師除了是台灣第一代國寶連環漫畫家、藝術家，也是台灣擁有最多專利的發明家，開發多種創意教具的教育家。

客委會指出，展覽分成五大展區，民俗畫展示區展出44件水墨作品，呈現早期客庄的生活樣態、民俗風情與地方產業等，配，此次更特別展出全長750公分、有客家版清明上河圖美譽的〈台灣喬遷圖卷〉，描繪出一家搬遷、全村動員的和樂景象，洋溢濃厚的人情味。

漫畫創作區則展出1968至1969年《機器人比賽》及《機器人看病》全册原稿，為劉興欽少數仍保存完好的長篇漫畫原稿，連載於報刊雜誌的胖小豬、電視迷、小八哥、棒球迷、小貝貝及小青系列，則為早期創作系列，其中《光榮的污點》原稿是劉興欽少數短篇漫畫，為首次公開展出。

銅雕作品區共展出10件雕塑，創作元素均取材於民俗畫；發明創作區則展出劉興欽多項發明專利與作品，其中以「海浪發電」技術在德國業已落實使用，授權美國玩具大廠製作的「機器人自學機」已在美國熱賣40年。

此外，現場還設置有情境互動區，設有多款AR拍照場景，觀眾可以選擇置身於民俗畫，或是進入漫畫世界，與機器人、大嬸婆進行拍照互動。