海峰棋院四合一頒獎 揭開台灣棋界嶄新篇章

海峰棋院「第一屆UMC聯電盃快棋爭霸戰、2020新人王賽、第一屆名人冠軍賽暨第十三屆棋王賽四合一頒獎典禮」今日於海峰棋院舉辦。2020年四項賽事冠軍得主：名人冠軍林君諺、棋王許皓鋐、聯電盃快棋王王元均、新人王李維四人皆盛裝出席受獎，四位備受期待的新生代棋士齊聚一堂，共同揭開2021年台灣棋界新局，同時展望明年亞運能夠為台灣締造佳績。

「第一屆UMC聯電盃快棋爭霸戰」由聯華電子獨家贊助舉辦，為相隔12年快棋賽再度重現於台灣。代表出席頒獎的聯電人資長陳進雙表示，聯電重視社會企業責任及社會參與的精神，非常榮幸能夠贊助聯電盃快棋爭霸賽，提供棋手互相切磋、精進棋藝的機會，同時也透過線上直播，讓更多棋迷可以線上觀戰，推廣圍棋。

海峰棋院董事長林文伯特別感謝聯電大氣魄支持圍棋，儘管2020年因疫情影響，但聯電仍大力贊助兩場新賽事，為棋界帶來嶄新氣象。中華職業圍棋協會何信仁理事長也表示，職業圍棋制度已經成熟，感謝聯電的加入，讓台灣圍棋更加成長茁壯。

去年聯電共贊助海峰棋院「第一屆UMC聯電盃快棋爭霸戰」、台灣棋院「第一屆聯電盃職業圍棋賽」兩場全新賽事，其中王元均分別拿下「快棋王」及「第一屆聯電盃亞軍」，他打趣地說「感覺和聯電很有緣！」王元均認為，這次參賽棋士的表現都非常好，賽事難度相當高，雖然是驚險獲勝，但過程中的進步和成長比起奪冠更有意義。

2020年全新開辦的「名人冠軍賽」為目前國內獎金規模最大的職業圍棋賽事，提供冠軍新台幣180萬元、亞軍新台幣60萬元的高額獎金，今由賽事創辦人林文伯親自頒獎予冠軍林君諺、亞軍許皓鋐。去年「新人王」則由李維摘下，進帳20萬元冠軍獎金，亦為職業生涯首冠；亞軍為陳祈睿，獲得10萬元獎金。

「第十三屆棋王賽」年僅19歲的新銳棋士許皓鋐擊敗尋求衛冕的王元均，獨得冠軍獎金120萬元，職業生涯第12冠。2020年許皓鋐於職業棋賽中累積年收入突破500萬，為現今台灣圍棋圈最有身價的明星棋士。許皓鋐將於18日「春蘭盃」八強賽中與世界第一高手柯潔對陣，邀請大家一起為許皓鋐加油。