三星S21 5G旗艦系列買氣旺！中華電信預購1小時內額滿，「5大電信重點資費」一次看

三星最新旗艦機皇Samsung Galaxy S21 5G系列今天（1月15日）下午開放限量預購，中華電信網路門市在1小時內就立即額滿，尤其是獨家的Samsung Galaxy S21 Ultra 512GB及Galaxy S21 128GB早早就被搶購一空；在預購量部分，Samsung Galaxy S21 Ultra、Galaxy S21+、Galaxy S21占比分別為4成、3成5、2成5，顯示大尺寸的旗艦新機仍為星粉首選，經典色系星魅銀及絕美話題新色星魅紫最受青睞、占比超過5成。

●中華電信

中華電信針對Samsung Galaxy S21 5G系列推出申辦精采5G指定資費，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼再折3,000元，行動VIP可享最高購機折扣5,000元及加碼贈Hami Point最高2,000點。申辦中華電信精采5G月付1,399元、綁約36個月，獨家新機Samsung Galaxy S21 128GB專案價7,990元、Samsung Galaxy S21 Ultra 512GB專案價24,490元；月付1,599元以上，另享有「流量轉贈」8GB（1門）以上的優惠。

●遠傳電信

遠傳電信全台實體與網路門市即日起至1月25日限時限量開放Samsung Galaxy S21 5G系列預約登記，可享1月27優先取貨。搭配「遠傳心5G」月付1,399元資費、綁約30個月，原價27,900元的Samsung Galaxy S21 256GB專案價13,990元帶回家、原價32,900元的Samsung Galaxy S21+ 256GB專案價18,990元、原價39,900元的Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB專案價25,990元。

除了原廠預購禮之外，遠傳白金會員續約最高可折5,000元，網路門市限定申辦送1,500元全家便利商店商品卡；1月31日前申辦並搭配指定資費，還可獲得遠傳friDay購物折扣碼1,000元，可至活動網頁選購限量精選家電。

●台灣大哥大

台灣大哥大網路門市、myfone門市及電商平台myfone購物、momo購物網即日起至1月25日同步開放預購Samsung Galaxy S21 5G系列，台灣大哥大獨家銷售的Samsung Galaxy S21+ 128GB星魅銀，搭配1,399元資費、綁約48個月就能0元帶回家；透過直營、加盟門市預購Samsung Galaxy S21系列新機並繳納3,000元訂金的用戶，於2月28日前回原預購門市取貨並搭配指定5G專案，再加碼贈送最高3,000元momo幣。Samsung Galaxy S21 5G全系列將於1月29日正式開賣，申辦台灣大哥大專案購機可再抽Soundbar Q950T kvadrat聯名款藍牙無線揚聲器。

續約、攜碼、新申辦用戶搭配台灣大哥大1,199元資費、綁約48個月，市價27,900元的Samsung Galaxy S21 256GB專案價0元，VIP用戶續約全系列機款最高還能再省5,000元；現在申辦5G專案再加碼新春天天抽momo幣10,000元活動，搭配1,399元以上資費更可享加倍抽獎機率。

1月25日前在myfone購物平台預購Samsung Galaxy S21 5G系列，最高可享2,600元回饋，加購配件享56折起優惠，還有機會抽中Apple Watch 6；使用myfone購物線上舊機回收換新服務，全程免出門，還可拿最高25,770元回饋。

●台灣之星

即日起至台灣之星全台實體及網路門市預購Samsung Galaxy S21 5G系列，月租費最低399元起就可入手最新5G旗艦手機；月租799元起即享4G上網吃到飽、用到5G才付錢，5G每月最高只要加200元，相當於最高月租999元就可享5G不限速上網吃到飽；攜碼、續約申辦最高可折6,000元，帶舊機到台灣之星全台門市搭配指定資費方案，台灣之星再額外加碼折3,000元。預購期間購機並至三星指定網站完成登錄，除了可享原廠好禮之外，台灣之星獨家加碼再送三星原廠無線閃充充電座。

●亞太電信