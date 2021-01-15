范少勳帶11個LV玩偶陣仗驚人 劉冠廷入睡有「熊」抱？

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表了2021春夏男裝，以「四帥降臨」的排場邀集了新生代男演員們劉冠廷、范少勳、張軒睿、林柏宏共同出席，當季包款、服裝上的縫秀玩偶成為吸睛話題，范少勳身穿11個玩偶造型的帽T，一現身就引來「哇喔」的驚呼，讓林柏宏笑稱，「他是大戶，朋友滿天下。」也為自己身上的2個玩偶解套表示，「朋友不用多，知心的2隻就好。」

范少勳大方介紹自己有很多玩偶，並表示最喜歡的就是「范暴龍」，去外地工作也不忘帶出門；林柏宏講起床邊的兔子抱枕有點羞赧，表示自己喜愛被無數枕頭圍繞，筋骨強健因而保持正躺入眠的極佳睡姿。而身穿黑白Distorted Damier格紋大衣的劉冠廷，則是被開玩笑說被排擠，穿搭中一個玩偶都沒有，他不能輸地表示，「我心裡也有。」而說出床上有買給女友的熊玩偶時，意外切入戀愛話題，演技再好也是難以招架，立馬陷入害羞情境；張軒睿則是以多彩繽紛的針織衫，穿出男裝藝術總監Virgil Abloh回憶童年的溫暖。