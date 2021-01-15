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范少勳帶11個LV玩偶陣仗驚人 劉冠廷入睡有「熊」抱？

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Keepall手袋，19萬5,000元。圖／LV提供
Keepall手袋，19萬5,000元。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表了2021春夏男裝，以「四帥降臨」的排場邀集了新生代男演員們劉冠廷、范少勳、張軒睿、林柏宏共同出席，當季包款、服裝上的縫秀玩偶成為吸睛話題，范少勳身穿11個玩偶造型的帽T，一現身就引來「哇喔」的驚呼，讓林柏宏笑稱，「他是大戶，朋友滿天下。」也為自己身上的2個玩偶解套表示，「朋友不用多，知心的2隻就好。」

范少勳大方介紹自己有很多玩偶，並表示最喜歡的就是「范暴龍」，去外地工作也不忘帶出門；林柏宏講起床邊的兔子抱枕有點羞赧，表示自己喜愛被無數枕頭圍繞，筋骨強健因而保持正躺入眠的極佳睡姿。而身穿黑白Distorted Damier格紋大衣的劉冠廷，則是被開玩笑說被排擠，穿搭中一個玩偶都沒有，他不能輸地表示，「我心裡也有。」而說出床上有買給女友的熊玩偶時，意外切入戀愛話題，演技再好也是難以招架，立馬陷入害羞情境；張軒睿則是以多彩繽紛的針織衫，穿出男裝藝術總監Virgil Abloh回憶童年的溫暖。

路易威登2021春夏男裝由卡通人物「Zoooom與朋友們的探險之旅」引領大秀，以貨櫃為場景，玩偶不僅是現場裝置，也是包款與服裝細節，Virgil Abloh復刻七○年代他的父執輩在迦納的穿著風格，迷幻格紋西裝、寬大肩線、紅黃綠色服裝是主要呈現，也結合斯卡（Ska ）Ska 音樂的黑白色調，帶來搶眼的視覺效果。他在為孩子挑選玩具時，瞥見鏡中自身口袋塞滿玩偶的模樣，成為服裝縫上玩偶的靈感，此外，因應環保趨勢，LV字樣融入回收標章的全新綠色標誌，則是點睛小細節。

范少勳詮釋Puppet連帽上衣25萬元、窄管長褲31,400元、LV Ollie球鞋33,100元。記者許正宏／攝影
范少勳詮釋Puppet連帽上衣25萬元、窄管長褲31,400元、LV Ollie球鞋33,100元。記者許正宏／攝影
Soft Trunk信差包款，10萬7,000元。圖／LV提供
Soft Trunk信差包款，10萬7,000元。圖／LV提供
LV Trainer球鞋，41,900元。圖／LV提供
LV Trainer球鞋，41,900元。圖／LV提供
（左起）林柏宏、劉冠廷、范少勳、張軒睿出席路易威登2021春夏男裝發表。記者許政宏／攝影
（左起）林柏宏、劉冠廷、范少勳、張軒睿出席路易威登2021春夏男裝發表。記者許政宏／攝影
（左起）林柏宏、劉冠廷、范少勳、張軒睿出席路易威登2021春夏男裝發表。記者許政宏／攝影
（左起）林柏宏、劉冠廷、范少勳、張軒睿出席路易威登2021春夏男裝發表。記者許政宏／攝影
張軒睿穿Distorted Giant Damier針織上衣50,000元、襯衫31,400元、棒球細節長褲價格未定、LV rainer球鞋41,900元。記者許正宏／攝影
張軒睿穿Distorted Giant Damier針織上衣50,000元、襯衫31,400元、棒球細節長褲價格未定、LV rainer球鞋41,900元。記者許正宏／攝影
棒球帽，30,900元。圖／LV提供
棒球帽，30,900元。圖／LV提供
劉冠廷帥穿Distorted Damier黑白格紋大衣13萬2,000元、襯衫31,400元、長褲38,700元、LV Black Ice皮鞋35,300元。記者許正宏／攝影
劉冠廷帥穿Distorted Damier黑白格紋大衣13萬2,000元、襯衫31,400元、長褲38,700元、LV Black Ice皮鞋35,300元。記者許正宏／攝影
林柏宏演繹Puppet棒球夾克20萬5,000元、Clock Intarsia針織上衣36,000元、靴型西褲31,400元、LV Ollie球鞋12萬4,000元。記者許正宏／攝影
林柏宏演繹Puppet棒球夾克20萬5,000元、Clock Intarsia針織上衣36,000元、靴型西褲31,400元、LV Ollie球鞋12萬4,000元。記者許正宏／攝影
Sac Plat托特包，10萬7,000元。圖／LV提供
Sac Plat托特包，10萬7,000元。圖／LV提供
鱷魚皮Soft Trunk側背包，122萬元。圖／LV提供
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Soft Trunk後背包，21萬元。圖／LV提供
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