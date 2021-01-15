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范少勳帶11個LV玩偶陣仗驚人 劉冠廷入睡有「熊」抱？
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表了2021春夏男裝，以「四帥降臨」的排場邀集了新生代男演員們劉冠廷、范少勳、張軒睿、林柏宏共同出席，當季包款、服裝上的縫秀玩偶成為吸睛話題，范少勳身穿11個玩偶造型的帽T，一現身就引來「哇喔」的驚呼，讓林柏宏笑稱，「他是大戶，朋友滿天下。」也為自己身上的2個玩偶解套表示，「朋友不用多，知心的2隻就好。」
范少勳大方介紹自己有很多玩偶，並表示最喜歡的就是「范暴龍」，去外地工作也不忘帶出門；林柏宏講起床邊的兔子抱枕有點羞赧，表示自己喜愛被無數枕頭圍繞，筋骨強健因而保持正躺入眠的極佳睡姿。而身穿黑白Distorted Damier格紋大衣的劉冠廷，則是被開玩笑說被排擠，穿搭中一個玩偶都沒有，他不能輸地表示，「我心裡也有。」而說出床上有買給女友的熊玩偶時，意外切入戀愛話題，演技再好也是難以招架，立馬陷入害羞情境；張軒睿則是以多彩繽紛的針織衫，穿出男裝藝術總監Virgil Abloh回憶童年的溫暖。
路易威登2021春夏男裝由卡通人物「Zoooom與朋友們的探險之旅」引領大秀，以貨櫃為場景，玩偶不僅是現場裝置，也是包款與服裝細節，Virgil Abloh復刻七○年代他的父執輩在迦納的穿著風格，迷幻格紋西裝、寬大肩線、紅黃綠色服裝是主要呈現，也結合斯卡（Ska ）Ska 音樂的黑白色調，帶來搶眼的視覺效果。他在為孩子挑選玩具時，瞥見鏡中自身口袋塞滿玩偶的模樣，成為服裝縫上玩偶的靈感，此外，因應環保趨勢，LV字樣融入回收標章的全新綠色標誌，則是點睛小細節。
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