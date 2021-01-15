今田美櫻示範搭UNIQLO早春新裝 穿出9頭身名模比例

UNIQLO總是超前部署，比其他平價時尚品牌早一步上市早春系列產品，還請來日本女星、有著「福岡第一美女」封號的今田美櫻示範，凸顯了即使是身材嬌小的女孩也能藉由搭配，穿出宛如名模般的視覺比例。

今田美櫻以寫真偶像出道，不過近期則因為夯劇《半澤直樹2》的亮眼表現，為觀眾熟悉。而眾所周知她身高不到160公分，也是許多亞洲女性的標準尺寸，但在穿上UNIQLO的早春系列服飾後，卻能展現猶如名模般的好比例。無論是帶有幹練氣息的半正式外套造型，還是帶有輕盈趕的套頭毛衣加上百摺長裙，都讓人看不出來今田美櫻其實個頭不高。因為，UNIQLO的早春系列在剪裁與比例和配色上，都帶來全面的革新，增添了許多的馬卡龍粉嫩色彩。像是女裝 抗UV外套，就有著俐落剪裁外兼具抗UV機能，午休穿出門直接做好防曬，在冷氣房辦公室也能保持舒適。讓人眼睛為之一亮的雪紡細褶長裙，除了使用好整理材質之外，提供多種顏色讓人穿出女人味。

女星今田美櫻示範雪紡細褶長裙990元。圖／UNIQLO提供

另外，針對日常休閒穿搭，男、女裝也都推出了襯衫式剪裁的外套，特別合適多變的春季天氣，寬版設計帶出輕鬆感及一抹潮味。而UNIQLO早春男裝中，最不可錯過的就是BLOCKTECH防風雨連帽外套，為品牌的人氣款式，但同樣有新變化，在袖下使用了3D剪裁，讓整體輪廓看起來更加立體有型。還有首次推出的男版特級彈性 DRY休閒連帽上衣，不沾動物毛特性也是貓奴們必備款。褲款則有因應男性消費者對尼龍材質的喜愛，特別打造的工作長褲，也使用了立體3D剪裁，厚薄度剛好適應各種氣溫。

女星今田美櫻示範UNIQLO彈性雙面織紋上衣790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝彈性雙面織紋上衣790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝雪紡細褶長裙990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝BLOCKTECH防風雨連帽外套1,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝尼龍工作長褲990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝可攜式抗UV連帽外套990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝特級彈性DRY休閒連帽上衣990元。圖／UNIQLO提供