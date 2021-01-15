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法、日狂搶 村上隆聯名氣泡水登台！限定店快閃兩天

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「泡泡花海繽紛藝廊」以藝術品展演呈現限量瓶瓶身與微笑花花。圖／沛綠雅提供
「泡泡花海繽紛藝廊」以藝術品展演呈現限量瓶瓶身與微笑花花。圖／沛綠雅提供

全球銷售第一的氣泡天然礦泉水沛綠雅（Perrier），首次與日本知名藝術家村上隆跨界，微笑花花與Kaikai Kiki現身賣萌，在法國首次亮相就引起搶購，日本更掀起一股翻玩藝術收藏的風潮。台灣消費者也能在明日開幕的「沛綠雅x村上隆主題期間限定店」 搶先收藏。

這間座落於日系文青集散地台北中山區的限定店，將於1月16、17日兩天限期開幕，除了4款繽紛版限量瓶搶鮮賣，沛綠雅還攜手2020世界50大酒吧ROOM by Le Kief特製限量調飲，邀請大家一起喝一波地表最強藝術氣泡水。

配合新品上市，這間斥資百萬、佔地近百坪的「花花世界」期間限定店，兩層樓的空間充滿濃厚普普藝術氣息，1樓有獨家展示聯名限量瓶的「花花氣泡展示區」，現場打卡還可兌換限量特調。地下1樓的「泡泡花海繽紛藝廊」則以藝術品展演的型態，呈現限量瓶瓶身與微笑花花細節；民眾還可在「怪怪奇奇奇幻狂想區」跟兩位虛擬代言人「Kaikai Kiki」一起賣萌對飲。「花海天井泡泡區」以懸吊微笑花花泡泡、綠色草地、網美泡泡椅及特製地貼，可自行發揮創意拼貼心中理想的花花世界。

此外，4款「沛綠雅x村上隆聯名經典版」氣泡水將於1月下旬陸續上市，1月16日至3月31日至指定通路購買沛綠雅任一商品，上網登錄發票即可參加抽獎，可得多項可愛爆表聯名商品。

沛綠雅x村上隆聯名典藏組。圖／沛綠雅提供
沛綠雅x村上隆聯名典藏組。圖／沛綠雅提供
沛綠雅花花世界限定店，充滿濃厚普普藝術氣息。圖／沛綠雅提供
沛綠雅花花世界限定店，充滿濃厚普普藝術氣息。圖／沛綠雅提供
「沛綠雅x村上隆主題期間限定店」將於1月16、17日限期開幕。圖／沛綠雅提供
「沛綠雅x村上隆主題期間限定店」將於1月16、17日限期開幕。圖／沛綠雅提供

日本 法國

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