新東陽年節禮盒 國寶工藝與M8等級和牛的強強聯手

牛轉乾坤！

新東陽「年轉乾坤 好運加瓷」禮盒，設計、寓意深遠，送禮、收藏皆宜。 圖／記者 林澔一 攝影

春節送禮怎麼選？2020是全球都難忘的一年，送舊、迎新除了心意到，「寓意」也倍顯重要。今年各家伴手禮多與「牛」相關，其中，新東陽限量版的「牛轉乾坤」禮盒，以藝術金牛瓷器寓意「好運加瓷」，也象徵「扭(牛)轉乾坤」，內裝M8等級的原味和牛肉乾，寓意深遠、頂級加乘，送禮心意也倍增。

新東陽表示，牛是「財富」、「力量」的象徵，牛的諧音與「扭轉乾坤」的「扭」相近，因此以扭轉乾坤為發想，寓意扭轉乾坤、時來運轉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 國寶工藝等級的設計，搭配M8等級和牛，是頂好絕配。圖／記者 林澔一 攝影 圖／記者 林澔一 攝影

這款設計也被稱為「國寶工藝」等級的作品。新東陽與曾是故宮南院禮品委託設計生產的瓷林公司異業合作，以沉穩高雅的黑色為主色調，象徵財源滾滾；真金金牛角的貼花工法，搭配牛尾施華洛世奇水鑽設計，寓意牛「鑽」(賺)斗金、「綴鑽」(最賺)之意，美好祝福隱喻在設計中。

為搭配禮盒的高端與尊榮感，頂級M8和牛肉乾入選。新東陽透露，取材和牛珍貴的嫩肩里肌，以獨家私房滷汁用文火焙炒4小時，讓秘汁風味滲入牛肉肌理，直到收汁入味後，再以200度直火烘烤，瞬間鎖住滷汁與牛肉肉乾的香氣。

選擇和牛，原因不外它是最高端牛肉的代表，也是世界公認的優秀牛肉品種，特點是肉質柔軟、細嫩多汁，外觀有漂亮的大理石花紋，呈多星狀如雪花般均勻分布，鮮嫩可口。坊間常見的和牛烹調多為刺身、壽喜燒、涮鍋、鐵板，無論用哪一種方式烹調，其肉汁飽滿、入口即溶的口感總讓人一試難忘。「和牛肉乾」相對少見，需經過分切、醃漬、焙炒、烘烤等多道製程，也更顯珍貴。

新東陽特選的和牛肉乾，色澤紅潤，完美大理石紋細密油脂，肉乾口感軟嫩多汁，建議搭配紅酒更能勾出其中滋味。

此外，禮盒設計也別出新意，開盒即見造型典雅、圓潤富態的黑色金牛，下層拉盒為和牛肉乾禮盒。新東陽牛轉乾坤禮盒限量1,500盒，售價2,580元，附專用提袋，送禮更顯精緻，即起開放預購。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新東陽春節禮盒開賣，除了限量典藏款，也有不少高CP值的選擇。 圖／記者 林澔一 攝影