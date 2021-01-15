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清心福全聯名「探險活寶」 快跟老皮、阿寶一起去冒險

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
清心福全x探險活寶聯名店裝。圖／清心福全提供
清心福全x探險活寶聯名店裝。圖／清心福全提供

手搖飲料品牌「清心福全」今起與卡通「探險活寶」展開為期3個月的聯名活動，不僅依照探險活寶故事中「哇賽秘境」地圖規劃3款不同風格的門市布置、27款探險活寶故事圖樣紙杯，還有粉絲們不能錯過的獨家「造型環保飲料提袋」、「公仔吊飾」、「恰好瓶」以及2款「聯名貼紙」。

清心福全此次與卡通頻道最熱門的「探險活寶」聯名，主角老皮、阿寶搞笑的口頭禪與逗趣造型，不僅深受小朋友的喜愛，其劇情用詼諧的方式呈現歡樂與苦澀，就好像現實生活的縮影，還獲頒過美國廣播與電視界的最高榮譽「皮博迪獎」。

聯名商品以老皮、阿寶、嗶莫3個人物為設計發想，兩款「探險活寶」貼紙滿額贈活動將於1月底展開，2月陸續推出造型環保飲料提袋、公仔吊飾、恰好瓶等商品，以及各角色人物的杯款。相關資訊可查清心福全官網與臉書粉絲專頁。

滿額贈及加價購方式：

滿額贈聯名貼紙：消費滿160元即贈送一張，共兩款圖樣。

造型環保飲料提袋：購買任一飲品另以95元加購一個環保提袋，共3款。

公仔吊飾：購買任一飲品另以60元加購一個公仔吊飾，共3款。

恰好瓶：購買任一飲品另以25元加購一個探險活寶恰好瓶，共3款。

清心福全x探險活寶3款恰好瓶。圖／清心福全提供
清心福全x探險活寶3款恰好瓶。圖／清心福全提供
清心福全x探險活寶造型環保提袋及公仔吊飾。圖／清心福全提供
清心福全x探險活寶造型環保提袋及公仔吊飾。圖／清心福全提供
聯名商品將陸續推出。圖／清心福全提供
聯名商品將陸續推出。圖／清心福全提供

手搖飲料 卡通 紙杯

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