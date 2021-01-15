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鐵粉快衝！momo購物網開放限量預購「華淨醫材 X 哆啦A夢聯名授權醫療口罩」
各種花色與圖案的口罩，已成為大眾防疫期間的小小慰藉，momo購物網與華淨醫材攜手，陸續限量開賣9款哆啦A夢電影版STAND BY ME 2聯名授權醫療口罩，單盒10片裝售價230元，首波限量預購已開跑，成人、兒童尺寸同步提供「開心見面」、「全員徽章」、「時尚文字」等3款選擇，1月21日至1月23日的第2波限量預購、1月28日至1月30日的第3波限量預購也將釋出以電影為主題的限定款式，鐵粉千萬別錯過！
隨著國內醫療口罩供貨無虞，口罩逐漸轉向時尚配件，像是在色系上與穿搭做搭配，或戴上特別的印花款展現個人特色。momo購物網去年11月至12月特殊花色口罩銷售占比已達整體口罩的6成，季節限定、節慶元素、卡通聯名皆為熱銷關鍵，為了滿足消費者防疫時尚需求，momo購物網將持續網羅造型花色、授權圖案等醫療口罩。
本次momo購物網開放預購的華淨醫材 X 哆啦A夢聯名授權口罩，符合現行雙鋼印規範，並提供成人款、兒童款等2兩種尺寸，首波預購釋出3款印花設計，包括以哆啦A夢身影滿版設計的「開心見面」款、主角群集章式設計的「全員徽章」款、印滿「STAND BY ME哆啦A夢2」電影名稱的「時尚文字」款，皆為限量販售、售完為止。
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