鐵粉快衝！momo購物網開放限量預購「華淨醫材 X 哆啦A夢聯名授權醫療口罩」

各種花色與圖案的口罩,已成為大眾防疫期間的小小慰藉,momo購物網與華淨醫材攜手,陸續限量開賣9款哆啦A夢電影版STAND BY ME 2聯名授權醫療口罩,單盒10片裝售價230元,首波限量預購已開跑,成人、兒童尺寸同步提供「開心見面」、「全員徽章」、「時尚文字」等3款選擇,1月21日至1月23日的第2波限量預購、1月28日至1月30日的第3波限量預購也將釋出以電影為主題的限定款式,鐵粉千萬別錯過!

隨著國內醫療口罩供貨無虞,口罩逐漸轉向時尚配件,像是在色系上與穿搭做搭配,或戴上特別的印花款展現個人特色。momo購物網去年11月至12月特殊花色口罩銷售占比已達整體口罩的6成,季節限定、節慶元素、卡通聯名皆為熱銷關鍵,為了滿足消費者防疫時尚需求,momo購物網將持續網羅造型花色、授權圖案等醫療口罩。