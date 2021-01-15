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印尼移工零付費延至7月中上路 勞部：做好隨時協商準備

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

印尼零付費政策臨時喊卡！印尼政府今宣布原定今天上路的零付費政策將暫緩，延至7月15日上路。對此，我國勞動部表示，已做好隨時協商的準備。

印尼去年7月底單方面宣布移工零付費政策將在今年元旦實施，包括移工來回機票、海外仲介費等11項費用都由雇主負擔，仲介則初估約7萬至10萬元。針對此議題，台印雙方去年底召開第一次協商會議，原訂昨天上午召開第二次會議，印尼卻在前晚深夜11時臨時暫緩會議。

印尼海外移工安置暨保護局局長本尼（Benny Rhamdani）今更親上火線召開記者會，宣布零付費政策延至7月15日實施。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠轉述，根據我國駐印尼代表處回報，印尼在記者會上表示，因零付費措施尚未準備完備，接下來半年為過度時期，將強化地方政府執行力及配合度，同時與香港、台灣、日本等14個移工輸入國進行協商，並簽署招募引進與保護移工備忘錄MOU等相關文件。

薛鑑忠表示，勞動部後續將透過外館跟印尼政府進行協商，確保我國雇主權益。他也強調，MOU一定是雙邊充分交換意見，達成共識後才會簽署。他補充，上一版本的台印MOU是在2017年12月簽訂，這次印方所提及的MOU是欲在原本的MOU新增條文，或另起一份新的MOU，尚不可得知。

薛鑑忠說，前天印尼臨時告知暫緩會議，並未明確提及延後期程，但針對零付費政策，勞動部已經做好隨時協商的準備。

印尼 移工 勞動部

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