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6款各限量8千盒！POYA寶雅「獨家新年款醫療口罩」開賣時間快筆記
日前因本土疫情再度出現，大眾對於防疫也更加關注，POYA寶雅近日到店詢問口罩及各種防疫商品的的客流量大幅提升，因應農曆春節期間拜年、走春、出遊需求，POYA寶雅與萊悠諾攜手推出6款繽紛又應景的獨家年節款式雙鋼印醫療口罩，希望讓消費者在過年期間能夠兼具防疫與應景穿搭，每盒10入（同款）售價159元，1月17日起於POYA寶雅全台（本島）門市限量開賣，6款花色各限量8,000盒，售完為止。
POYA寶雅獨家推出新年款的令和醫療口罩（未滅菌），除了在設計上以精品級的繽紛色彩與圖案呼應年節喜氣氛圍之外，材質選擇柔軟的親膚性纖維，並以三層防護工法製作、採用超音波六層壓摺，通過CNS 14774國家檢驗標準認證， 全系列共推出「招財進寶」、「牛轉錢坤」、「花開富貴」、「魚躍龍門」、「Happy牛Year」、「讓你媽媽牛一下」等6種款式，每款命名都吉祥又討喜，可依照心情與場合戴出時尚感，也很適合送禮，更希望藉此改變因疫情帶來的陰霾，讓人人都能做好防疫、歡喜過年。
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