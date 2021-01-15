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6款各限量8千盒！POYA寶雅「獨家新年款醫療口罩」開賣時間快筆記

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
POYA寶雅獨家推出令和醫療口罩（未滅菌）「魚躍龍門」，每盒10入售價159元，1月17日起開賣，限量8,000盒，售完為止。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家推出令和醫療口罩（未滅菌）「魚躍龍門」，每盒10入售價159元，1月17日起開賣，限量8,000盒，售完為止。圖／POYA寶雅提供

日前因本土疫情再度出現，大眾對於防疫也更加關注，POYA寶雅近日到店詢問口罩及各種防疫商品的的客流量大幅提升，因應農曆春節期間拜年、走春、出遊需求，POYA寶雅與萊悠諾攜手推出6款繽紛又應景的獨家年節款式雙鋼印醫療口罩，希望讓消費者在過年期間能夠兼具防疫與應景穿搭，每盒10入（同款）售價159元，1月17日起於POYA寶雅全台（本島）門市限量開賣，6款花色各限量8,000盒，售完為止。

POYA寶雅獨家推出新年款的令和醫療口罩（未滅菌），除了在設計上以精品級的繽紛色彩與圖案呼應年節喜氣氛圍之外，材質選擇柔軟的親膚性纖維，並以三層防護工法製作、採用超音波六層壓摺，通過CNS 14774國家檢驗標準認證， 全系列共推出「招財進寶」、「牛轉錢坤」、「花開富貴」、「魚躍龍門」、「Happy牛Year」、「讓你媽媽牛一下」等6種款式，每款命名都吉祥又討喜，可依照心情與場合戴出時尚感，也很適合送禮，更希望藉此改變因疫情帶來的陰霾，讓人人都能做好防疫、歡喜過年。

POYA寶雅獨家推出令和醫療口罩（未滅菌）「牛轉錢坤」，每盒10入售價159元，1月17日起開賣，限量8,000盒，售完為止。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家推出令和醫療口罩（未滅菌）「牛轉錢坤」，每盒10入售價159元，1月17日起開賣，限量8,000盒，售完為止。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家推出令和醫療口罩（未滅菌）「讓你媽媽牛一下」，每盒10入售價159元，1月17日起開賣，限量8,000盒，售完為止。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家推出令和醫療口罩（未滅菌）「讓你媽媽牛一下」，每盒10入售價159元，1月17日起開賣，限量8,000盒，售完為止。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家推出令和醫療口罩（未滅菌）「花開富貴」，每盒10入售價159元，1月17日起開賣，限量8,000盒，售完為止。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家推出令和醫療口罩（未滅菌）「花開富貴」，每盒10入售價159元，1月17日起開賣，限量8,000盒，售完為止。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家推出6款限量新年款雙鋼印醫療口罩，1月17日起限量開賣、售完為止。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家推出6款限量新年款雙鋼印醫療口罩，1月17日起限量開賣、售完為止。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家推出令和醫療口罩（未滅菌）「招財進寶」，每盒10入售價159元，1月17日起開賣，限量8,000盒，售完為止。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家推出令和醫療口罩（未滅菌）「招財進寶」，每盒10入售價159元，1月17日起開賣，限量8,000盒，售完為止。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家推出令和醫療口罩（未滅菌）「Happy牛Year」，每盒10入售價159元，1月17日起開賣，限量8,000盒，售完為止。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅獨家推出令和醫療口罩（未滅菌）「Happy牛Year」，每盒10入售價159元，1月17日起開賣，限量8,000盒，售完為止。圖／POYA寶雅提供

口罩 疫情 拜年

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