嘉南療養院病友「牛轉乾坤」藝術作品 中正紀念堂開展
衛福部嘉南療養院精障10名病友的「牛轉乾坤、重獲新生」主題作品，受邀北上參加中正紀念堂昨天開展的「我是藝術家特展」，希望愛藝術、想為精神障礙患者加油的民眾，能到中正紀念堂三樓藝廊共襄盛舉，展出到2月3日。
院方表示，期望病友透過藝術創作展現充滿希望的人生觀，新的一年病友的努力、頑強呈現給社會看到。
治療師李宙芳說，疫情影響民眾還是病友自由都受到限制、缺少希望的感覺，因此籌備院內創作活動，代表在新的一年讓所有人可以扭轉乾坤、重獲新生，「很榮幸受邀至中正紀念堂佈展，將希望傳給更多人。」
嘉療職能治療科指出，號召全院精障病友自由創作、評選，選出10組作品參展，創作者婷婷的作品「覺醒」透過石膏建構出從石縫中破除障礙，努力抓住代表希望的牛，象徵重生與奮鬥的精神；「牛轉塑膠，重獲新生」的創作者秉持環保精神，利用回收物作為媒材，組合成一隻完整的牛，象徵循環不息，重獲新生的理念。各項作品都充滿病友對於社會和自己生命的鼓勵，在作為藝術家的當下發光發熱。
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