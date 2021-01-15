嘉南療養院病友「牛轉乾坤」藝術作品 中正紀念堂開展

衛福部嘉南療養院精障10名病友的「牛轉乾坤、重獲新生」主題作品，受邀北上參加中正紀念堂昨天開展的「我是藝術家特展」，希望愛藝術、想為精神障礙患者加油的民眾，能到中正紀念堂三樓藝廊共襄盛舉，展出到2月3日。

院方表示，期望病友透過藝術創作展現充滿希望的人生觀，新的一年病友的努力、頑強呈現給社會看到。

治療師李宙芳說，疫情影響民眾還是病友自由都受到限制、缺少希望的感覺，因此籌備院內創作活動，代表在新的一年讓所有人可以扭轉乾坤、重獲新生，「很榮幸受邀至中正紀念堂佈展，將希望傳給更多人。」