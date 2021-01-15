相愛的形式 Breguet Harry Winston愛心轉圈圈

情人間相處，一字記之曰心，有心、就會有誠意。但情人間的心意不總是永恆，時而大、時而小，時而疏離、時而緊密。寶璣（Breguet）嘗試用直觀、但富巧思的呈現，以Reine de Naples Cœur 9825心願仕女鑽表，還原情人間心意的浪漫樣態。

Cœur是法文，是「心」、也是「心意」，9825心願仕女鑽表的白色亮漆表面上，寶璣透過四項專利機芯設計，打造一只由獨立針臂構成的愛心分針，分針在不同時刻將時而修長、時而渾圓，同時對齊橢圓形表面的外圈；而每當60分鐘流逝，數字轉盤將切換至正確的數字，即為小時時鐘顯示。

分針末端是一顆纖細的紅心、像是配戴者的纖細敏銳，並在時圈上指出分鐘，12點鐘數字則以醒目尺寸和輪廓呈現並覆有朱紅色亮漆，簡而易讀。表圈和表面外緣再鑲嵌128顆鑽石，總重約0.77克拉，表冠則鑲嵌1顆約重0.25克拉的蛋面切割紅寶石，還原了皇室的母儀天下，全球限量28枚，並將於台北101寶璣專賣店獨家發售。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）的全新靜夜（Midnight）系列Valentine’s Dance限量腕表，透過一只多層次、蛋面珍珠母貝表面，加上大量的愛心造型珍珠母貝鑲嵌，像情人的心，分秒雀躍。

偏心的小秒針位於六點鐘方向，由內而外共有四層的白金表面，悉數以珍珠母貝展現柔美魅力，同時白金圓環再鑲嵌以粉色和不同色澤的紅色蛋面心形珍珠母貝，寶石則全數鑲嵌了56顆鑽石、24顆粉紅剛玉和7顆紅寶石，同時自動上鏈機芯具備扁平狀矽遊絲、和18K玫瑰金鏤空自動盤，全世界限量14只。