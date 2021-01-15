快訊

德國老媽要退休：「後梅克爾時代」的三男選擇題？

疫情下為澳網還在飛！盧彥勳PO登機照嘆：可能是最後一年了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

相愛的形式 Breguet Harry Winston愛心轉圈圈

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓靜夜（Midnight）系列Valentine’s Dance限量腕表，全世界限量14只，124萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓靜夜（Midnight）系列Valentine’s Dance限量腕表，全世界限量14只，124萬元。圖 / Harry Winston提供。

情人間相處，一字記之曰心，有心、就會有誠意。但情人間的心意不總是永恆，時而大、時而小，時而疏離、時而緊密。寶璣（Breguet）嘗試用直觀、但富巧思的呈現，以Reine de Naples Cœur 9825心願仕女鑽表，還原情人間心意的浪漫樣態。

Cœur是法文，是「心」、也是「心意」，9825心願仕女鑽表的白色亮漆表面上，寶璣透過四項專利機芯設計，打造一只由獨立針臂構成的愛心分針，分針在不同時刻將時而修長、時而渾圓，同時對齊橢圓形表面的外圈；而每當60分鐘流逝，數字轉盤將切換至正確的數字，即為小時時鐘顯示。

分針末端是一顆纖細的紅心、像是配戴者的纖細敏銳，並在時圈上指出分鐘，12點鐘數字則以醒目尺寸和輪廓呈現並覆有朱紅色亮漆，簡而易讀。表圈和表面外緣再鑲嵌128顆鑽石，總重約0.77克拉，表冠則鑲嵌1顆約重0.25克拉的蛋面切割紅寶石，還原了皇室的母儀天下，全球限量28枚，並將於台北101寶璣專賣店獨家發售。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）的全新靜夜（Midnight）系列Valentine’s Dance限量腕表，透過一只多層次、蛋面珍珠母貝表面，加上大量的愛心造型珍珠母貝鑲嵌，像情人的心，分秒雀躍。

偏心的小秒針位於六點鐘方向，由內而外共有四層的白金表面，悉數以珍珠母貝展現柔美魅力，同時白金圓環再鑲嵌以粉色和不同色澤的紅色蛋面心形珍珠母貝，寶石則全數鑲嵌了56顆鑽石、24顆粉紅剛玉和7顆紅寶石，同時自動上鏈機芯具備扁平狀矽遊絲、和18K玫瑰金鏤空自動盤，全世界限量14只。

同場加映的伯爵（PIAGET）則有一款Limelight系列月相顯示女表，透過形中形（shape in shape）的手法，外圓內橢圓，展現視覺變化。金質的內圈表面上，宛如太陽飽滿而閃耀，上方的缺口則有一只帶盈虧陰影的金質月亮伴隨著星宿緩緩升起，玫瑰金表殼搭配紅色鱷魚皮帶的火熱組合，表圈更鑲嵌上單雙圈交疊的鑽石，像將美好蘊藏於其中，紅金輝映。

由六點鐘的小秒針為中心，愛心、珍珠母貝和彩色寶石層層向外發散，愛心共鳴。圖 / Harry Winston提供。
由六點鐘的小秒針為中心，愛心、珍珠母貝和彩色寶石層層向外發散，愛心共鳴。圖 / Harry Winston提供。
橢圓形的Naples玫瑰金表殼，以婀娜優雅的線條，重現19世紀皇室的母儀天下，148萬7,000元，全球限量14只。圖 / Breguet提供。
橢圓形的Naples玫瑰金表殼，以婀娜優雅的線條，重現19世紀皇室的母儀天下，148萬7,000元，全球限量14只。圖 / Breguet提供。
PIAGET，Limelight Stella系列的584P自動上鍊腕表，玫瑰金、36毫米、時間顯示、月相顯示，鑲嵌126顆圓形明亮式切割鑽石總重約0.65克拉，121萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Limelight Stella系列的584P自動上鍊腕表，玫瑰金、36毫米、時間顯示、月相顯示，鑲嵌126顆圓形明亮式切割鑽石總重約0.65克拉，121萬元。圖 / PIAGET提供。
Breguet透過四項專利的機芯，與兩只交疊的針臂，打造出一枚形體變幻的愛心指針，浪漫分秒運行。圖 / Breguet提供。
Breguet透過四項專利的機芯，與兩只交疊的針臂，打造出一枚形體變幻的愛心指針，浪漫分秒運行。圖 / Breguet提供。

鑽石 愛心 台北101

延伸閱讀

LV花朵、愛馬仕柏金包… 情人獻愛就要高調看得出來！

超狂改造工作室Bright.Cut！你的勞力士想要怎麼改？

安海瑟薇被疫情逼瘋再度化身惡女　辣穿超低胸禮服三角地帶若隱若現

張榕容皮衣配鑽石太有個性了！這穿搭法必須學起來

相關新聞

相愛的形式 Breguet Harry Winston愛心轉圈圈

情人間相處，一字記之曰心，有心、就會有誠意。但情人間的心意不總是永恆，時而大、時而小，時而疏離、時而緊密。寶璣（Breg...

Palladium打造世界首款智能保暖靴 網「它讓冬天消失了！」

來自法國的軍靴第一品牌的Palladium總不讓人失望，除了在防水性能不斷進化之外，更在今年曝光了世界第一款能藉由智能操...

蕭敬騰舞台上西裝配短褲繁花盛開 私服也是大膽紅配綠

「時尚先生」蕭敬騰年初和獅子LION樂團成員於台中開唱時，全員造型都以MCM登場，老蕭身上的繁花圖案，更呼應了他向來浮誇...

微縮展正夯！台隆手創館推滿額折抵細說微縮人生

除提供良好觀展品質和展品內容外，主辦單位也特與「台隆手創館」首次合作，希望讓觀展民眾透過展覽營造的日本昭和風味感受日本旅遊外，也能至日本流行生活雜貨第一品牌「台隆手創館」體驗日本最前線、時尚等相關流行資訊。即日起提供台隆手創館專屬購票９折優惠，且持「台隆手創館Ｘ微縮人生特展」獨家商品抵用券即享台隆手創館單店單日單筆消費滿五百元立即折抵五十元！活動詳情請上「TOKYU HANDS 台隆手創館」官方網站查詢。

卡地亞七大經典：最簡單的 永遠最不簡單

最簡單的，永遠最不簡單。從最煩瑣多變的日常大千之中，提煉出最精華的部分，透過簡潔明晰的俐落線條重現，便是卡地亞（CART...

突發！H&M攜手凱特王妃愛牌Simone Rocha 將推出全新設計師聯名系列

像是遲到一樣，H&M選在此時才公布年度最重要的聯名系列，就是與曾在川久保玲品牌（Comme des Garçons）旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。