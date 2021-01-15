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蕭敬騰舞台上西裝配短褲繁花盛開 私服也是大膽紅配綠

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
蕭敬騰的私服和舞台裝都同樣高調。圖／MCM提供、取自IG及抖音
蕭敬騰的私服和舞台裝都同樣高調。圖／MCM提供、取自IG及抖音

「時尚先生」蕭敬騰年初和獅子LION樂團成員於台中開唱時，全員造型都以MCM登場，老蕭身上的繁花圖案，更呼應了他向來浮誇的舞台裝；另外，近期著迷打網球，他也穿上以網球為靈感的2020秋冬LACOSTE系列，演出與私服都同樣高調。

老蕭和獅子LION成員身穿MCM的2021春夏系列服裝登台，是以「科幻花園（Techno Garden）」為主題的時裝，源於大自然和數位結合的意象，此系列的嶄新剪裁以中性線條為主，探索性別平衡的美學，其中的未來繁花（Tech Flower）系列利用了全息投影攀緣植物（Holographic Tendrils）的技術，將花卉與品牌經典Visetos圖案交織共存，運用數位圖像煥發春日神采，呈現新穎的視覺效果。

而蕭敬騰打網球時所穿的服裝，以LACOSTE的V字線條帶來復古簡約的運動風；另外，他在星球舞影片中穿了一般人避之唯恐不及的聖誕樹色系，紅上衣配綠褲子，視覺相當搶眼，穿在他身上又顯得合理化。近期著迷各式格紋的蕭敬騰，也在限時動態的穿搭中詮釋LACOSTE秋冬系列，以運動風城市休閒穿搭為主，融合網球、高爾夫球的服裝風格，兼容法式優雅與服裝機能性，優雅千鳥格和威爾斯格紋都交錯出既古典又當代的趣味。

蕭敬騰與獅子樂團的服裝穿搭來自MCM的2021春夏「科幻花園」系列。圖／MCM提供
蕭敬騰與獅子樂團的服裝穿搭來自MCM的2021春夏「科幻花園」系列。圖／MCM提供
蕭敬騰與獅子樂團的服裝穿搭來自MCM的2021春夏「科幻花園」系列。圖／MCM提供
蕭敬騰與獅子樂團的服裝穿搭來自MCM的2021春夏「科幻花園」系列。圖／MCM提供
蕭敬騰以紅配綠跳星球舞，內搭LACOSTE紅黑千鳥格紋毛衣7,880元、綠色壓字運動褲4,380元。圖／截自抖音
蕭敬騰以紅配綠跳星球舞，內搭LACOSTE紅黑千鳥格紋毛衣7,880元、綠色壓字運動褲4,380元。圖／截自抖音
蕭敬騰在台中跨年演唱身穿MCM的2021春夏「科幻花園」系列。圖／MCM提供
蕭敬騰在台中跨年演唱身穿MCM的2021春夏「科幻花園」系列。圖／MCM提供
蕭敬騰穿LACOSTE紅黑色千鳥格紋Polo衫，4,880元。圖／LACOSTE提供
蕭敬騰穿LACOSTE紅黑色千鳥格紋Polo衫，4,880元。圖／LACOSTE提供
蕭敬騰在台中跨年演唱身穿MCM的2021春夏「科幻花園」系列。圖／MCM提供
蕭敬騰在台中跨年演唱身穿MCM的2021春夏「科幻花園」系列。圖／MCM提供
蕭敬騰限時動態上衣為LACOSTE紅黑千鳥格紋Polo衫，4,880元。圖／取自IG
蕭敬騰限時動態上衣為LACOSTE紅黑千鳥格紋Polo衫，4,880元。圖／取自IG
蕭敬騰詮釋LACOSTE既復古又時髦的秋冬系列。圖／取自IG
蕭敬騰詮釋LACOSTE既復古又時髦的秋冬系列。圖／取自IG
蕭敬騰在台中跨年演唱時所穿的服裝來自MCM 2021春夏系列。圖／MCM提供
蕭敬騰在台中跨年演唱時所穿的服裝來自MCM 2021春夏系列。圖／MCM提供

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