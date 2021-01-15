聽新聞
test
0:00 / 0:00
蕭敬騰舞台上西裝配短褲繁花盛開 私服也是大膽紅配綠
「時尚先生」蕭敬騰年初和獅子LION樂團成員於台中開唱時，全員造型都以MCM登場，老蕭身上的繁花圖案，更呼應了他向來浮誇的舞台裝；另外，近期著迷打網球，他也穿上以網球為靈感的2020秋冬LACOSTE系列，演出與私服都同樣高調。
老蕭和獅子LION成員身穿MCM的2021春夏系列服裝登台，是以「科幻花園（Techno Garden）」為主題的時裝，源於大自然和數位結合的意象，此系列的嶄新剪裁以中性線條為主，探索性別平衡的美學，其中的未來繁花（Tech Flower）系列利用了全息投影攀緣植物（Holographic Tendrils）的技術，將花卉與品牌經典Visetos圖案交織共存，運用數位圖像煥發春日神采，呈現新穎的視覺效果。
而蕭敬騰打網球時所穿的服裝，以LACOSTE的V字線條帶來復古簡約的運動風；另外，他在星球舞影片中穿了一般人避之唯恐不及的聖誕樹色系，紅上衣配綠褲子，視覺相當搶眼，穿在他身上又顯得合理化。近期著迷各式格紋的蕭敬騰，也在限時動態的穿搭中詮釋LACOSTE秋冬系列，以運動風城市休閒穿搭為主，融合網球、高爾夫球的服裝風格，兼容法式優雅與服裝機能性，優雅千鳥格和威爾斯格紋都交錯出既古典又當代的趣味。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言