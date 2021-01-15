蕭敬騰舞台上西裝配短褲繁花盛開 私服也是大膽紅配綠

「時尚先生」蕭敬騰年初和獅子LION樂團成員於台中開唱時，全員造型都以MCM登場，老蕭身上的繁花圖案，更呼應了他向來浮誇的舞台裝；另外，近期著迷打網球，他也穿上以網球為靈感的2020秋冬LACOSTE系列，演出與私服都同樣高調。

老蕭和獅子LION成員身穿MCM的2021春夏系列服裝登台，是以「科幻花園（Techno Garden）」為主題的時裝，源於大自然和數位結合的意象，此系列的嶄新剪裁以中性線條為主，探索性別平衡的美學，其中的未來繁花（Tech Flower）系列利用了全息投影攀緣植物（Holographic Tendrils）的技術，將花卉與品牌經典Visetos圖案交織共存，運用數位圖像煥發春日神采，呈現新穎的視覺效果。