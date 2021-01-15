卡地亞七大經典：最簡單的，永遠最不簡單

最簡單的，永遠最不簡單。從最煩瑣多變的日常大千之中，提煉出最精華的部分，透過簡潔明晰的俐落線條重現，便是卡地亞（CARTIER）的珠寶與腕表設計，之所以百年來持續締造傳奇經典的原因。一切，源於繪圖。

不論是腕表，或珠寶，世上少有品牌兼長兩個領域的設計能力。從黛安娜王妃也收藏的坦克Tank腕表、型男必備的Santos、圈粉孫芸芸的美洲豹Panthère到凱特王妃也都在戴的藍氣球Ballon Bleu系列；時尚人士必備的Love手環、藝術氣息的三色金Trinity、到潮流人士不可或缺的釘子Juste un Clou系列，卡地亞的作品設計歷久彌新、跨越時空，正是因為其設計始終從繪圖時從繁複中提煉出最精練的線條開始，所有作品均遵循四大設計原則：簡潔線條、精確造型、和諧比例和對細節的堅持。

以腕表的設計為例，卡地亞希望以最純粹的形式呈現作品，追求極致簡約風格。因此在圓形懷表蔚為主流的20世紀初期，卡地亞便大膽從艾菲爾鐵塔的四個角得到靈感，以最和諧的比例，創作出方形表盤，在1904年推出Santos腕表。而向來隱藏於腕表內的螺絲，則刻意裸露出來，從此成為該系列標誌性的裝飾。1917年，路易卡地亞（Louis Cartier）從俯瞰坦克的視角再次去蕪存菁，將其輪廓融入到腕表，創造出表殼則形似坦克車身、拉長垂直表耳宛如履帶的坦克Tank腕表，簡潔線條與造型構成整體的和諧。

1980年代，圓潤邊角的方形表盤、流線和諧的表耳和外露螺釘構成了嶄新的Panthère美洲豹腕表，最精彩的則是其極致靈巧的金屬表鍊，每一枚鍊節都仔細以完美的弧線賦予作品動感，組成柔軟靈動如美洲豹般的精緻表鍊。卡地亞對於終極簡約的追求，持續推進至21世紀：2007年的Ballon Bleu藍氣球腕表，正反雙面凸圓形的藍寶石水晶與表殼，整體圓潤的弧線延伸出立體結構，藍色氣球和表冠護蓋與設於3時位置的金屬圈相連，視覺的流暢感並不間斷，完美駕馭曲線結構。

同樣地，在珠寶的設計上，卡地亞也從設計師的角度評估各種圖形營造的對稱平行感和不對稱效果。Trinity戒指僅以三枚不同色調的金質圓環組成，簡單的環圈線條巧妙繾綣交織，組成品牌自1924年以來最膾炙人口的原創經典之一。