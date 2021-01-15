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卡地亞七大經典：最簡單的，永遠最不簡單

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Love手環橢圓形線條極致簡潔，黃K金款19萬3,000元。.圖／卡地亞提供
Love手環橢圓形線條極致簡潔，黃K金款19萬3,000元。.圖／卡地亞提供

最簡單的，永遠最不簡單。從最煩瑣多變的日常大千之中，提煉出最精華的部分，透過簡潔明晰的俐落線條重現，便是卡地亞（CARTIER）的珠寶與腕表設計，之所以百年來持續締造傳奇經典的原因。一切，源於繪圖。

不論是腕表，或珠寶，世上少有品牌兼長兩個領域的設計能力。從黛安娜王妃也收藏的坦克Tank腕表、型男必備的Santos、圈粉孫芸芸的美洲豹Panthère到凱特王妃也都在戴的藍氣球Ballon Bleu系列；時尚人士必備的Love手環、藝術氣息的三色金Trinity、到潮流人士不可或缺的釘子Juste un Clou系列，卡地亞的作品設計歷久彌新、跨越時空，正是因為其設計始終從繪圖時從繁複中提煉出最精練的線條開始，所有作品均遵循四大設計原則：簡潔線條、精確造型、和諧比例和對細節的堅持。

以腕表的設計為例，卡地亞希望以最純粹的形式呈現作品，追求極致簡約風格。因此在圓形懷表蔚為主流的20世紀初期，卡地亞便大膽從艾菲爾鐵塔的四個角得到靈感，以最和諧的比例，創作出方形表盤，在1904年推出Santos腕表。而向來隱藏於腕表內的螺絲，則刻意裸露出來，從此成為該系列標誌性的裝飾。1917年，路易卡地亞（Louis Cartier）從俯瞰坦克的視角再次去蕪存菁，將其輪廓融入到腕表，創造出表殼則形似坦克車身、拉長垂直表耳宛如履帶的坦克Tank腕表，簡潔線條與造型構成整體的和諧。

1980年代，圓潤邊角的方形表盤、流線和諧的表耳和外露螺釘構成了嶄新的Panthère美洲豹腕表，最精彩的則是其極致靈巧的金屬表鍊，每一枚鍊節都仔細以完美的弧線賦予作品動感，組成柔軟靈動如美洲豹般的精緻表鍊。卡地亞對於終極簡約的追求，持續推進至21世紀：2007年的Ballon Bleu藍氣球腕表，正反雙面凸圓形的藍寶石水晶與表殼，整體圓潤的弧線延伸出立體結構，藍色氣球和表冠護蓋與設於3時位置的金屬圈相連，視覺的流暢感並不間斷，完美駕馭曲線結構。

同樣地，在珠寶的設計上，卡地亞也從設計師的角度評估各種圖形營造的對稱平行感和不對稱效果。Trinity戒指僅以三枚不同色調的金質圓環組成，簡單的環圈線條巧妙繾綣交織，組成品牌自1924年以來最膾炙人口的原創經典之一。

而在藝術最自由奔放的1970年代，紐約設計師阿爾多西皮洛（Aldo Cipullo）則以挪移的藝術手法，從螺絲與釘子等日常五金汲取靈感，為卡地亞創作了LOVE和Juste un Clou兩款經典的手環。Love手環線條極致簡潔，完美貼手的橢圓形由兩個扁平的半圓硬環組成，需兩人一起協力配戴始終完整。Juste un Clou則巧妙延伸釘子的線條，繞成比例和諧的橢圓形手環，體現卡地亞最終極的設計奧義。

Juste un Clou手環是對平凡設計的昇華，手環線條簡潔俐落，比例和諧。.圖／卡地亞提供
Juste un Clou手環是對平凡設計的昇華，手環線條簡潔俐落，比例和諧。.圖／卡地亞提供
Santos de Cartier腕表精鋼大型款，21萬元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier腕表精鋼大型款，21萬元。圖／卡地亞提供
兩側垂直平行的表耳是Tank腕表的標誌性元素，設計靈感源自俯瞰坦克的獨特造型。.圖／卡地亞提供
兩側垂直平行的表耳是Tank腕表的標誌性元素，設計靈感源自俯瞰坦克的獨特造型。.圖／卡地亞提供
Monica Bellucci配戴Love系列手環。圖／卡地亞提供
Monica Bellucci配戴Love系列手環。圖／卡地亞提供
Panthère美洲豹腕表小型款，61萬元。圖／卡地亞提供
Panthère美洲豹腕表小型款，61萬元。圖／卡地亞提供
Santos腕表的設計充分彰顯造型設計、簡約風格、和諧比例和精緻細節。.圖／卡地亞提供
Santos腕表的設計充分彰顯造型設計、簡約風格、和諧比例和精緻細節。.圖／卡地亞提供
在卡地亞，一切源於繪圖。圖／卡地亞提供
在卡地亞，一切源於繪圖。圖／卡地亞提供
在卡地亞，一切源於繪圖。圖／卡地亞提供
在卡地亞，一切源於繪圖。圖／卡地亞提供
Tank腕表大型款，37萬9,000元。圖／卡地亞提供
Tank腕表大型款，37萬9,000元。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu腕表33毫米不鏽鋼款，17萬元。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu腕表33毫米不鏽鋼款，17萬元。圖／卡地亞提供
不論是Ballon Bleu de Cartier、Panthere de Cartier、Tank、Santos de Cartier，每一款腕表的設計都在極簡的線條中變化比例與造型，將簡約昇華臻美。圖／卡地亞提供
不論是Ballon Bleu de Cartier、Panthere de Cartier、Tank、Santos de Cartier，每一款腕表的設計都在極簡的線條中變化比例與造型，將簡約昇華臻美。圖／卡地亞提供
卡地亞Tank、Trinity、Juste un Clou、Santos、Love、Panthère、以及Ballon Bleu系列，七大經典完美演繹卡地亞簡潔明晰的俐落線條的設計美學。圖／卡地亞提供
卡地亞Tank、Trinity、Juste un Clou、Santos、Love、Panthère、以及Ballon Bleu系列，七大經典完美演繹卡地亞簡潔明晰的俐落線條的設計美學。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu腕表的藍色氣球和表冠護蓋，與設於3時位置的金屬圈相連，以確保整體線條流暢。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu腕表的藍色氣球和表冠護蓋，與設於3時位置的金屬圈相連，以確保整體線條流暢。圖／卡地亞提供
Panthère美洲豹珠寶腕表的線條簡約而不失柔美，「美洲豹」一名取自腕表表鍊。.圖／卡地亞提供
Panthère美洲豹珠寶腕表的線條簡約而不失柔美，「美洲豹」一名取自腕表表鍊。.圖／卡地亞提供
Trinity戒指環圈線條簡潔且比例和諧，由三枚以三色金製作的靈動環圈繾綣交織而成。.圖／卡地亞提供
Trinity戒指環圈線條簡潔且比例和諧，由三枚以三色金製作的靈動環圈繾綣交織而成。.圖／卡地亞提供

腕表 美洲豹

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