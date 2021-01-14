記性不好？三星發表「SmartTag藍牙智慧防丟器」 包包、鑰匙、腳踏車都能用
如果你是記性不好、經常丟三落四的人，「藍牙智慧防丟器」就是來拯救你的救星。三星最新發表的Samsung Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器，外型有如小巧吊飾，可掛在包包、鑰匙、腳踏車、寵物項圈等原本不支援藍牙的物品上，透過專屬App就能協助尋找。
三星首度推出運用超寬頻（UWB）及藍牙技術的藍牙智慧防丟器Samsung Galaxy SmartTag系列，目前僅支援Samsung Galaxy行動裝置使用，使用一般鈕扣型電池、續航力最高可達300天，並內建按鈕及蜂鳴器，透過連結手機SmartThings Find App可瀏覽並追蹤物品的行徑地圖（預計6月以後軟體更新支援），還可遠端操控發出聲響；萬一手機遺失或忘記放在哪，也可藉由按壓SmartTag讓手機響鈴。
Samsung Galaxy SmartTag藍牙版本共推出黑色、米色、粉色、綠色等，Galaxy SmartTag+ UWB版本共推出藍色、米色等，預計1月29日起陸續於全球特定市場販售。
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