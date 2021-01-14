紫色好夢幻！三星Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機亮相 台灣開賣時間出爐
三星在2021年的第一場發表會，除了端出旗艦新機Samsung Galaxy S21系列之外，全新的Samsung Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機、Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器也同步亮相。Samsung Galaxy Buds Pro是三星首款入耳式ANC主動式降噪耳機，並承襲精品質感的外觀設計，打造絕佳聆聽體驗與時尚品味。
近年來智慧穿戴裝置市場活絡，去年台灣三星穿戴式裝置在台銷售額較去年同期成長50%，其中Samsung Galaxy Buds系列銷售額成長更超越80%。
Samsung Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機搭載AKG調校11mm驅動單體、3麥克風，升級為IPX7防水等級，可阻隔高達99%的外部噪聲，並首度支援抗風噪功能，在戶外通話或聽音樂時可減少風切聲，最長電池續航力可達28小時、充電5分鐘即可暢聽1小時。
Samsung Galaxy Buds Pro具備全新語音偵測（Conversation Mode），搭配Samsung Galaxy S21系列使用更能感受劇院級的3D環繞音場效果。同時Samsung Galaxy Buds Pro還擁有全新的Auto Switch功能，可在登錄相同三星帳號的行動裝置自動切換音訊播放；搭配Samsung Galaxy S21系列的專業錄影模式時，新增多重麥克風收音功能，支援手機及藍牙耳機同時收音。
Samsung Galaxy Buds Pro將1月15日起陸續於全球特定市場販售，台灣預計將於1月21日在全台各大通路上市，共推出「星魅紫」、「星魅黑」、「星魅銀」等3色，建議售價6,990元，1月21日至3月31日活動期間買就送透明保護殼。Samsung Galaxy Watch Active2 40mm鋁製版本也將推出新色「星魅紫」，建議售價7,990元，1月21日起於全台各大通路開賣。
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