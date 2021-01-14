紫色好夢幻！三星Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機亮相 台灣開賣時間出爐

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Samsung Galaxy Buds Pro是三星首款入耳式ANC主動式降噪耳機。記者陳立儀／攝影
Samsung Galaxy Buds Pro是三星首款入耳式ANC主動式降噪耳機。記者陳立儀／攝影

三星在2021年的第一場發表會，除了端出旗艦新機Samsung Galaxy S21系列之外，全新的Samsung Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機、Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器也同步亮相。Samsung Galaxy Buds Pro是三星首款入耳式ANC主動式降噪耳機，並承襲精品質感的外觀設計，打造絕佳聆聽體驗與時尚品味。

近年來智慧穿戴裝置市場活絡，去年台灣三星穿戴式裝置在台銷售額較去年同期成長50%，其中Samsung Galaxy Buds系列銷售額成長更超越80%。

Samsung Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機搭載AKG調校11mm驅動單體、3麥克風，升級為IPX7防水等級，可阻隔高達99%的外部噪聲，並首度支援抗風噪功能，在戶外通話或聽音樂時可減少風切聲，最長電池續航力可達28小時、充電5分鐘即可暢聽1小時。

Samsung Galaxy Buds Pro具備全新語音偵測（Conversation Mode），搭配Samsung Galaxy S21系列使用更能感受劇院級的3D環繞音場效果。同時Samsung Galaxy Buds Pro還擁有全新的Auto Switch功能，可在登錄相同三星帳號的行動裝置自動切換音訊播放；搭配Samsung Galaxy S21系列的專業錄影模式時，新增多重麥克風收音功能，支援手機及藍牙耳機同時收音。

Samsung Galaxy Buds Pro將1月15日起陸續於全球特定市場販售，台灣預計將於1月21日在全台各大通路上市，共推出「星魅紫」、「星魅黑」、「星魅銀」等3色，建議售價6,990元，1月21日至3月31日活動期間買就送透明保護殼。Samsung Galaxy Watch Active2 40mm鋁製版本也將推出新色「星魅紫」，建議售價7,990元，1月21日起於全台各大通路開賣。

Samsung Galaxy Buds Pro具備全新Auto Switch功能，可在登錄相同三星帳號的行動裝置自動切換音訊播放。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds Pro具備全新Auto Switch功能，可在登錄相同三星帳號的行動裝置自動切換音訊播放。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds Pro承襲精品質感的外觀設計。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds Pro承襲精品質感的外觀設計。圖／三星提供
三星發表全新Samsung Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機、Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器。記者陳立儀／攝影
三星發表全新Samsung Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機、Galaxy SmartTag藍牙智慧防丟器。記者陳立儀／攝影

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