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突發！H&M攜手凱特王妃愛牌Simone Rocha 將推出全新設計師聯名系列

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
H&M選在此時公布年度最重要的聯名系列，就是與曾在川久保玲品牌旗下工作的Simone Rocha合作。圖／H&M提供
H&M選在此時公布年度最重要的聯名系列，就是與曾在川久保玲品牌旗下工作的Simone Rocha合作。圖／H&M提供

像是遲到一樣，H&M選在此時才公布年度最重要的聯名系列，就是與曾在川久保玲品牌（Comme des Garçons）旗下工作的Simone Rocha合作，推出全新設計師系列，預計於3月11日於全球指定門市及網站同步上市。

由於新冠肺炎疫情的爆發，打亂H&M往年都選在11月曝光的年度設計師系列的腳步，讓2020年成為沒有話題跨界的一年。延宕到此刻，H&M才以「突發」的方式來宣布，請來愛爾蘭與中國混血的設計師Simone Rocha操刀。或許多數人對於這位年僅34歲的女設計師並不太熟悉，不過她自2010年開始就開始推出個人同名品牌的系列服飾，更在2016年時獲得英國時尚設計大賞的年度最佳女裝設計獎。擅長結合柔美與暗黑風格，創造出帶有頹廢又甜美氛圍的設計。2018年她更與羽絨衣之王Moncler合作，成為其Genius Collection系列的一部分，作品深受凱特王妃、前美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬的喜愛。

設計師Simone Rocha也是首位與H&M合作的愛爾蘭設計師。圖／H&M提供
設計師Simone Rocha也是首位與H&M合作的愛爾蘭設計師。圖／H&M提供

所以，H&M看重Simone Rocha對於當代女裝風格的詮釋手法，邀請她擔任年度聯名系列設計師，因為未來將上市的系列，除了女裝之外，囊括男裝和童裝，這也是她首度為男性和兒童設計時尚單品。目前能透露的是，將會有適合正式場和或派對穿著的薄紗長裙與精細剪裁的華麗單品；日常必備的針織衫、襯衫、風衣外套和T桖；以及Simone Rocha最擅長的精緻配飾及綴有珍珠的鞋履等。Simone Rocha表示聯名系列將延續她一貫的設計風格，強調極具個性化色彩的民族風格，每件單品都會呈現出獨一無二的精美細膩。

設計師Simone Rocha與H&M聯名系列，將首度推出男裝。圖／H&M提供
設計師Simone Rocha與H&M聯名系列，將首度推出男裝。圖／H&M提供

設計師Simone Rocha與H&M聯名系列，將會有適合正式場和或派對穿著的薄紗長裙與精細剪裁的華麗單品。圖／H&M提供
設計師Simone Rocha與H&M聯名系列，將會有適合正式場和或派對穿著的薄紗長裙與精細剪裁的華麗單品。圖／H&M提供

設計師Simone Rocha與H&M聯名系列，將首度推出童裝。圖／H&M提供
設計師Simone Rocha與H&M聯名系列，將首度推出童裝。圖／H&M提供

與H&M聯名的系列，將會出現Simone Rocha最擅長的精緻配飾。圖／H&M提供
與H&M聯名的系列，將會出現Simone Rocha最擅長的精緻配飾。圖／H&M提供

H&M

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