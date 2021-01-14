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LV花朵、愛馬仕柏金包… 情人獻愛就要高調看得出來！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
路易威登與愛馬仕情人節推薦珠寶，深具辨識度的經典元素是送禮首選。圖／路易威登、愛馬仕提供
路易威登與愛馬仕情人節推薦珠寶，深具辨識度的經典元素是送禮首選。圖／路易威登、愛馬仕提供

西洋情人節送禮，對不了解珠寶的男性來說往往有難度。事實上，最萬無一失的方式，就是選擇對方喜愛的品牌最具辨識度的經典設計，絕對能讓她經常戴在身上。例如路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV），B. Blossom高級珠寶系列重新詮釋品牌於1896年創造的經典星形花卉圖案，大膽地化身為融合個性及趣意的時尚球形徽章，此次以以鑽石、K金和粉紅色蛋白石等彩色寶石重新演繹的經典花卉圖案，就是以深具影響力的自信女性為靈感而創作出來的大膽作品。

同樣是擁有傳奇經典的愛馬仕（HERMES）船錨鍊Chaîne d’ancre系列珠寶，就是夢幻級逸品。新作更融入搖滾風格，以純銀打造延展鏈結、安全別針和棍棒式釦環等經典元素，備有項鍊、戒指、手環等。若預算許可，愛馬仕首次結合玫瑰金與黑色陶瓷打造的Chaîne d’ancre Verso長項鍊與雙指戒指，正反兩面皆鋪鑲鍊結，是巧玩光線變化的珠寶作品。而針對愛馬仕包包的粉絲，將經典柏金包（Birkin）變為長項鍊的設計，跟包包一起搭配別有趣味，備有純銀與玫瑰金、玫瑰金與鑽石、白金與鑽石共三款。

愛馬仕Chaîne d’ancre Verso系列玫瑰金與黑色陶瓷珠寶雙指戒指，22萬0,700元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Chaîne d’ancre Verso系列玫瑰金與黑色陶瓷珠寶雙指戒指，22萬0,700元。圖／愛馬仕提供
路易威登B.Blossom戒指小型款，玫瑰金鑲嵌很色蛋白石與鑽石，17萬7,000元。圖／路易威登提供
路易威登B.Blossom戒指小型款，玫瑰金鑲嵌很色蛋白石與鑽石，17萬7,000元。圖／路易威登提供
愛馬仕Chaîne d’ancre Punk系列純銀項鍊，14萬8,400元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Chaîne d’ancre Punk系列純銀項鍊，14萬8,400元。圖／愛馬仕提供
路易威登B.Blossom長耳環，黃K金鑲鑽，26萬3,000元。圖／路易威登提供
路易威登B.Blossom長耳環，黃K金鑲鑽，26萬3,000元。圖／路易威登提供
路易威登B.Blossom徽章戒指，黃K金鑲鑽，22萬7,000元。圖／路易威登提供
路易威登B.Blossom徽章戒指，黃K金鑲鑽，22萬7,000元。圖／路易威登提供
愛馬仕Chaîne d’ancre Verso系列玫瑰金與黑色陶瓷珠寶長鍊，39萬8,300元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Chaîne d’ancre Verso系列玫瑰金與黑色陶瓷珠寶長鍊，39萬8,300元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Chaîne d’ancre Punk系列純銀戒指，24,300元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Chaîne d’ancre Punk系列純銀戒指，24,300元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Précieux Birkin系列純銀與玫瑰金珠寶長鍊，73萬5,500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Précieux Birkin系列純銀與玫瑰金珠寶長鍊，73萬5,500元。圖／愛馬仕提供
路易威登B.Blossom項鍊， 玫瑰金鑲嵌鑽石與粉色蛋白石，32萬8,000元。圖／路易威登提供
路易威登B.Blossom項鍊， 玫瑰金鑲嵌鑽石與粉色蛋白石，32萬8,000元。圖／路易威登提供
愛馬仕Chaîne d’ancre Punk系列純銀手環，10萬1,600元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Chaîne d’ancre Punk系列純銀手環，10萬1,600元。圖／愛馬仕提供

珠寶 鑽石 愛馬仕 LV

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