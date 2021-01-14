LV花朵、愛馬仕柏金包… 情人獻愛就要高調看得出來！

西洋情人節送禮，對不了解珠寶的男性來說往往有難度。事實上，最萬無一失的方式，就是選擇對方喜愛的品牌最具辨識度的經典設計，絕對能讓她經常戴在身上。例如路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV），B. Blossom高級珠寶系列重新詮釋品牌於1896年創造的經典星形花卉圖案，大膽地化身為融合個性及趣意的時尚球形徽章，此次以以鑽石、K金和粉紅色蛋白石等彩色寶石重新演繹的經典花卉圖案，就是以深具影響力的自信女性為靈感而創作出來的大膽作品。

同樣是擁有傳奇經典的愛馬仕（HERMES）船錨鍊Chaîne d’ancre系列珠寶，就是夢幻級逸品。新作更融入搖滾風格，以純銀打造延展鏈結、安全別針和棍棒式釦環等經典元素，備有項鍊、戒指、手環等。若預算許可，愛馬仕首次結合玫瑰金與黑色陶瓷打造的Chaîne d’ancre Verso長項鍊與雙指戒指，正反兩面皆鋪鑲鍊結，是巧玩光線變化的珠寶作品。而針對愛馬仕包包的粉絲，將經典柏金包（Birkin）變為長項鍊的設計，跟包包一起搭配別有趣味，備有純銀與玫瑰金、玫瑰金與鑽石、白金與鑽石共三款。 愛馬仕Chaîne d’ancre Verso系列玫瑰金與黑色陶瓷珠寶雙指戒指，22萬0,700元。圖／愛馬仕提供 路易威登B.Blossom戒指小型款，玫瑰金鑲嵌很色蛋白石與鑽石，17萬7,000元。圖／路易威登提供 愛馬仕Chaîne d’ancre Punk系列純銀項鍊，14萬8,400元。圖／愛馬仕提供 路易威登B.Blossom長耳環，黃K金鑲鑽，26萬3,000元。圖／路易威登提供 路易威登B.Blossom徽章戒指，黃K金鑲鑽，22萬7,000元。圖／路易威登提供 愛馬仕Chaîne d’ancre Verso系列玫瑰金與黑色陶瓷珠寶長鍊，39萬8,300元。圖／愛馬仕提供 愛馬仕Chaîne d’ancre Punk系列純銀戒指，24,300元。圖／愛馬仕提供 愛馬仕Précieux Birkin系列純銀與玫瑰金珠寶長鍊，73萬5,500元。圖／愛馬仕提供 路易威登B.Blossom項鍊， 玫瑰金鑲嵌鑽石與粉色蛋白石，32萬8,000元。圖／路易威登提供 愛馬仕Chaîne d’ancre Punk系列純銀手環，10萬1,600元。圖／愛馬仕提供