視覺魔法師Ressence十年有成 Type 3X腕表限量抵台

2010年創立的Ressence有著明確目標，跳脫框架，打造屬於新世紀的高機能機械表。透過深究人與時間的關係，Ressence希望人們能善用時間，並喊出「Now is Better」口號，全新的Type 3X限量腕表則肩負相似任務，除傳遞樂觀精神，並紀念品牌問世十周年的重要里程碑。

透過研發特殊液體改變視覺的折射率，加上特殊的機芯結構設計，讓Ressence腕表跳過形式與美學的框架，帶來嶄新意識。過去十年中的2013已經在日內瓦鐘錶大賞 (Grand Prix d’Horlogerie de Genève）中留名，2016再獲業界肯定，成為瑞士高級製表基金會（Fondation de la Haute Horlogerie）一員。

Type 3X腕表3X的「X」，同時具有沙漏與羅馬數字十年的意涵，並在小時次表盤上，以沙漏造型顯示。表款最早於2013年問世，以上下分層的兩個獨立系統組成：上方密封空間具有ROCS (Ressence Orbital Convex System) 顯示模組並注滿油液，下方則以以215個零件製成的機械系統，兩造並以磁力傳導機制聯動，進而指示時間。