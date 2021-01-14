漢神百貨業績逆勢成長 豪氣贈顧客百萬名車

新冠肺炎疫情，百業面臨巨大挑戰，不過南部百貨龍頭漢神百貨把握宅經濟契機，絕地求生，反而逆勢成長，成功店與巨蛋店營業額達239億元，還比去年成長，今午漢神百貨送出周年慶百萬名車，回饋消費者，幸運兒是家住屏東的許小姐。

漢神百貨2020周年慶圓滿落幕，「星享Party總抽獎」在去年底抽出幸運得主，最大特獎是市價157萬Audi Q2數位勁裝版汽車，由屏東許小姐抽中，今午接受漢神贈車。

許小姐說自己是漢神百貨忠實顧客，每周都會和老公一起來逛，趁百貨周年慶採購一些精品、飾品和服飾與鞋子等，朋友看到中獎名單提醒她，她才驚覺自己是幸運得主。

漢神百貨表示，去年國人因疫情無法出國，產生了強大的內需消費動能。而漢神百貨也因去年成功改裝精品樓層，營業額增到99億，其中國際精品全年成長了25％。漢神巨蛋精品及化妝品類業績都表現亮眼。另宅經濟帶動的消費熱，也助攻不少買氣。

漢神百貨暨漢神巨蛋總經理南野雄介表示，今年第四季開始，會進行自開幕以來大規模改裝計畫，盼帶動業績再成長。