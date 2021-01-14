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科學小飛俠威士忌再一發！ 3號珍珍報到

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
科學小飛俠3號珍珍威士忌，限量278瓶。圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展臉書
科學小飛俠3號珍珍威士忌，限量278瓶。圖／摘自Whisky TASTE威士忌烈酒品味展臉書

Whisky TASTE繼去年的與龍之子、東方命攜手合作，推出全球限量999瓶的科學小飛俠威士忌，以及限量438瓶的科學小飛俠限量威士忌G1鐵雄版後，再度推出科學小飛俠限量威士忌G3珍珍版，目前已預購一空。

這次的科學小飛俠限量威士忌G3珍珍版，來自蘇格蘭斯貝賽（Speyside）本利林（Benrinnes）蒸餾廠，蒸餾於2010年，以豬頭桶（Hogshead）熟成，在2020年7月裝瓶，橡木桶編號是No. 303570，共裝了278瓶，採用非冷凝過濾，不添加焦糖調色，酒精濃度56.1％，每瓶容量700毫升。

本利林蒸餾廠成立於1826年，於1834年時取得酒廠執照，以當地的著名地標Ben Rinnes山命名。本利林蒸餾廠是是蘇格蘭少數使用二次半蒸餾法的蒸餾廠，部分蒸餾兩次，部分蒸餾三次，每個程序皆十分耗工，生產出獨一無二的原酒型態。除了獨特的二次半蒸餾法外，酒廠使用了在現代極為少見的傳統蟲桶冷凝(worm tubs)設備，產出的威士忌具豐富厚重的風格，以濃郁的奶油甜味著名，當中交織著淡淡果香，和少許的辛香料風味，漸漸透出煙燻味和木質風味，呈現出多層次的口感風味。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

科學小飛俠威士忌鐵雄套組含威士忌、小飛俠紀念杯與聯名潮T。圖／摘自綠芽酒藏臉書
科學小飛俠威士忌鐵雄套組含威士忌、小飛俠紀念杯與聯名潮T。圖／摘自綠芽酒藏臉書
去年推出的科學小飛俠威士忌，是Whisky TASTE與龍之子、東方命攜手推出，全球限量999瓶。圖／摘自綠芽酒藏臉書
去年推出的科學小飛俠威士忌，是Whisky TASTE與龍之子、東方命攜手推出，全球限量999瓶。圖／摘自綠芽酒藏臉書

蘇格蘭 酒精

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