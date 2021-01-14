科學小飛俠威士忌再一發！ 3號珍珍報到

Whisky TASTE繼去年的與龍之子、東方命攜手合作，推出全球限量999瓶的科學小飛俠威士忌，以及限量438瓶的科學小飛俠限量威士忌G1鐵雄版後，再度推出科學小飛俠限量威士忌G3珍珍版，目前已預購一空。

這次的科學小飛俠限量威士忌G3珍珍版，來自蘇格蘭斯貝賽（Speyside）本利林（Benrinnes）蒸餾廠，蒸餾於2010年，以豬頭桶（Hogshead）熟成，在2020年7月裝瓶，橡木桶編號是No. 303570，共裝了278瓶，採用非冷凝過濾，不添加焦糖調色，酒精濃度56.1％，每瓶容量700毫升。