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超狂改造工作室Bright.Cut！你的勞力士想要怎麼改？

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以勞力士Oyster Perpetual 36毫米腕表為基礎，Bright.Cut透過金屬微雕、寶石鑲嵌，為腕表賦予奇異風情。圖 / Bright.Cut提供。
以勞力士Oyster Perpetual 36毫米腕表為基礎，Bright.Cut透過金屬微雕、寶石鑲嵌，為腕表賦予奇異風情。圖 / Bright.Cut提供。

只要是工業生產的製品，就會有視覺上的改造與變化可能。在國外，改裝名廠Bamford是視覺造型的大腕，品牌常購入正規商品，加以PVD黑色視覺處理，帶來新奇視覺。在台灣想享受不同的視覺變化？小型工作室Bright.Cut則以金屬微雕帶來令人驚豔的藝術創作。

兩位金工工匠陳冠廷和張哲瑋從大學便相識，並在畢業後一同投入寶石鑲嵌與微雕藝術創作，時間長達十年。兩年前便曾以電玩遊戲為靈感，改造勞力士的「綠水鬼」與「黑水鬼」，並在網路論壇引起熱議。最新創作則是以一只2020年新款36毫米的Oyster Perpetual腕表為基礎，兩人先以電腦繪圖，草擬花卉的斑斕圖像，再委請台灣鐘表學院將表款專業拆解，改造中需先於各部件刻出輪廓線，再將六種不同成色貴金屬以手工鑲嵌於表面。

貴金屬鑲嵌完成後須重新強化輪廓線，並以人手打磨修飾，以確保表面服貼，不勾紗、不刮衣物。工時長達三個月。雖然手工工序全程於25-35倍顯微鏡下工作、高度耗費眼力，幸好兩人相識長達十年，合作默契甚佳，所以通力完成。全表先參考ROLEX表款116769TBR的排列鑲嵌位置，最後鑲嵌以總計366顆鑽石、總重3.26克拉的鑽石，訂價約185萬。如需客製化生產，收取工序費用則從30萬元起跳，工時則約兩至三個月。

但同時也要提醒的是：一旦經非原廠改裝、拆解後的勞力士表款，則將無法於原廠RSC售後維修服務中心進行維修。想要酷炫視覺？還是原廠保固服務？這便端看個人價值自我取捨了。

表款改裝前，先委請台灣鐘表學院將表款專業拆解。圖 / Bright.Cut提供。
表款改裝前，先委請台灣鐘表學院將表款專業拆解。圖 / Bright.Cut提供。
一只非常規的改裝勞力士？透過小型工作室的金屬微雕，帶來別緻視覺。圖 / Bright.Cut提供。
一只非常規的改裝勞力士？透過小型工作室的金屬微雕，帶來別緻視覺。圖 / Bright.Cut提供。
參考ROLEX表款116769TBR的排列鑲嵌位置，最後鑲嵌以總計366顆鑽石、總重3.26克拉的鑽石。圖 / Bright.Cut提供。
參考ROLEX表款116769TBR的排列鑲嵌位置，最後鑲嵌以總計366顆鑽石、總重3.26克拉的鑽石。圖 / Bright.Cut提供。
手工工序全程於25-35倍顯微鏡下工作、高度耗費眼力。圖 / Bright.Cut提供。
手工工序全程於25-35倍顯微鏡下工作、高度耗費眼力。圖 / Bright.Cut提供。

鑽石 勞力士

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