海味搭海鮮 新春三大海島威士忌推薦
新春團聚的餐桌上，少不了各式海鮮；想要搭配海鮮，具「海味」的海島型威士忌是相當合拍的選擇。這裡推薦三款來自不同海島的蘇格蘭單一麥芽威士忌，希望它們令人耳目一新的驚艷滋味，帶領威士忌迷從除夕到新春，一路吃出好運頭。
來自艾雷島、源自1881年的布納哈本，以海風，花香風味征服全世界老饕的喉嚨，讓村上春樹寫下：「一個人靜靜的夜裡，聽著郭德堡變奏曲，會想喝著飄著淡淡花束香的布納哈本。」
布納哈本12年海曦花語禮盒，以海浪潮流的方式，凸顯出布納哈本老船長不畏風浪的精神指標，並以花朵點綴出布納哈本飄著淡淡花香的酒體。禮盒以熱情紅搭配喜氣洋洋的金色，象徵2021將會是全新美好的開始。布納哈本12年是少數能呈現雪莉桶與波本桶黃金比例的完美平衡威士忌。
來自蘇格蘭西邊茂爾島（Mull）的托本莫瑞酒廠源自1798年，是目前世上僅存最古老的威士忌酒廠之一；托本莫瑞是酒廠中無泥煤威士忌的代表。托本莫瑞12年堅持歷經三世紀的釀造技法，熟成於美國橡木桶中，再以傳統非冷凝過濾工法製成，經過漫長時光醞釀而成的溫潤質地。
托本莫瑞12年擁有琥珀金的高雅酒色，富有濃厚的果香、柑橘、花香、香草及橡木香味，清新優雅；入口後層次豐富，融合可口的柑橘系水果、奶油焦糖、香草及肉桂和丁香口感，最後悠長的尾韻，帶點香草及辛香料於喉間持續繚繞。
擁有「烈酒之王」美譽的泰斯卡，是坐落於斯凱島岸邊的唯一酒廠，不僅兼具火山及海洋雙重特性，更憑藉獨特2對3蒸餾工藝，成為全世界獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌之一。備受威士忌行家讚譽的泰斯卡10年單一麥芽威士忌，主要風味來自波本桶所陳釀的原酒，豐富的乾果甜味帶出強而有力的煙燻泥煤味，隨之浮現溫暖而強烈海潮香氣的鹹味，口腔後段則出現爆炸般的胡椒辛香料氣息，迷人的煙燻味以及海潮香氣於喉頭交替浮現。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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